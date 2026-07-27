Filtran el último audio que Mauro le envió a su mamá, la actriz Aylín Mujica

El último audio que Mauro Menéndez le envió a su mamá, la actriz Aylín Mujica, fue filtrado a la par que se hizo un llamado para evitar hacer juicios sobre el duelo de la famosa y cómo lo ha llevado, en especial por la entrevista que dio para hablar sobre el lamentable fallecimiento de su hijo.

A días de la muerte de su hijo, Aylín Mujica decidió romper el silencio y concedió una entrevista para La Mesa Caliente, en donde, visiblemente conmovida, relató cómo vivió los días previos a la tragedia y el difícil proceso que enfrentó tras recibir la noticia.

Además de compartir su dolor, la actriz aprovechó la entrevista para desmentir varias versiones que comenzaron a circular en redes sociales tras el fallecimiento. Aclaró que Mauro sí estaba enfermo antes de viajar, pero que nunca pensaron que su condición pudiera agravarse de forma tan rápida. También pidió respeto para su familia y explicó que decidió contar su historia para evitar que continuaran difundiendo rumores o información falsa sobre la muerte de su hijo.

El último audio de Mauro a su mamá, Aylín Mujica

El último audio del hijo de Aylín Mujica. Especial

Pasados algunos días desde la entrevista con Aylín, el mismo medio ahora filtró el último audio que Mauro Menéndez le envió a su mamá.

En el audio se escucha al hijo de Aylín decirle sobre su diagnóstico de neumonía, pero que afirmó que se había tomado el medicamento que le recetaron los doctores y que ya se sentía mejor.

Mauro detalló a su madre que la tos ya se le había quitado y que en ese momento ya su estado de salud era normal puesto que ya no le dolía nada.

Dicen que tengo, bueno, que tenía neumonía, pero ya, me tomé los antibióticos, jarabe y todo lo que me dieron y ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal ya no me duele nada. Ya estoy bien”, dijo Mauro.

Esa última frase del audio es la que sin duda causa gran tristeza entre los seguidores del DJ y de la actriz, debido a que Mauro ya daba por hecho que había salido de la enfermedad, nunca imaginando que pronto perdería la vida.

Tras revelar el audio, la conductora de la fuente citada pidió parar las críticas hacia la actriz por cómo está llevando su duelo.

Cuerpo de Mauro Menéndez se quedó en Barbados

Uno de los episodios más difíciles ocurrió después del fallecimiento de Mauro. Aylín explicó que recuperar el cuerpo de su hijo implicó enfrentar diversos trámites legales y administrativos en Barbados, lo que hizo todavía más complicado el proceso de despedida.

El traslado inmediato no fue posible por lo que tanto Aylín como el padre de Mauro, Osamu Menéndez, volvieron a Miami sin él.

Era muy tedioso, no solamente de dinero, era muy tedioso llevar el cuerpo de Barbados a Miami, y Mauro no quería eso, no quería que lo vieran así, entonces entre Osamu y yo decidimos cremarlo y llenar toda la documentación”, explicó.

Aylín y Osamu pensaban que en alrededor de cuatro días se resolvería el asunto del traslado del cuerpo, pero les comentaron que podía tardar hasta cuatro semanas.

Por esa razón es que el cuerpo de Mauro Menéndez se quedó en Barbados. Sus cenizas serán trasladadas por “valija diplomática” a Miami cuando todo el trámite quede resuelto.

Cuadro de neumonía, el diagnóstico del hijo de Aylín Mujica

El último audio del hijo de Aylín Mujica. Especial

El productor musical y DJ Mauro Menéndez, conocido artísticamente como Maahez, murió tras sufrir graves complicaciones de salud que desencadenaron una serie de convulsiones y varios paros cardíacos mientras permanecía hospitalizado.

De acuerdo con el relato de su madre, la actriz Aylín Mujica, todo comenzó antes de que viajara a Barbados para asistir a un partido de béisbol. Días antes, Mauro había visitado a sus abuelos en Miami, donde comenzó a sentirse enfermo debido a un fuerte catarro. Aunque acudió a un hospital en Florida para ser revisado, decidió continuar con el viaje que ya tenía programado.

Una vez en Barbados, su estado de salud empeoró considerablemente. Tras ser valorado por médicos en la isla, fue ingresado a un hospital, donde le diagnosticaron neumonía y comenzó a recibir tratamiento.

La noche del 16 de julio, mientras jugaba fútbol en la playa con varias personas, Mauro empezó a sentirse mal de forma repentina. En cuestión de minutos sufrió una alteración neurológica y se desplomó, por lo que quienes lo acompañaban pidieron ayuda de inmediato.

Una amiga del DJ fue quien alertó a los servicios de emergencia. Mientras llegaba la ambulancia, Mauro sufrió:

Tres episodios de convulsiones en el lugar

Falta de oxígeno en el cerebro por la demora de la ambulancia

Necesidad de intubación inmediata al ingresar a urgencias

Múltiples detenciones de la actividad cardíaca

El personal médico realizó maniobras de reanimación en cinco ocasiones con la esperanza de estabilizarlo. A pesar de todos los esfuerzos, el joven no logró recuperarse y finalmente perdió la vida.