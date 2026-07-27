Belinda sorprende en nuevas fotos como Carlota; así luce para la serie de HBO 

Belinda aparece completamente transformada en las nuevas imágenes de Carlota, la serie de época inspirada en la vida de Carlota de Bélgica, quien fue la emperatriz de México. HBO Max compartió un nuevo vistazo de la cantante y actriz caracterizada como el personaje histórico.

En las fotografías, la intérprete luce vestidos y accesorios inspirados en el siglo XIX. En estas imágenes podemos ver el look que la famosa en la que interpreta a la emperatriz.

Foto: Instagram belindapop

Así luce Belinda como Carlota de Bélgica

Este adelanto fue presentado en una fecha relacionada con la historia de los protagonistas: el aniversario de bodas de Carlota y Maximiliano. Además de mostrar a Belinda, las imágenes dejan ver a los personajes que serán importantes durante la serie.

Jaime Lorente será el encargado de interpretar a Maximiliano de Habsburgo, mientras que Miguel Ángel Silvestre aparecerá como Alfred van der Smissen. Por su parte, Mabel Cadena dará vida a Josefa.

Belinda como Carlota Foto: hbomaxmx / hbomaxcl / hbomaxar / hbomaxlat

Las primeras fotografías anticipan una historia marcada por el poder, la ambición y las relaciones entre sus protagonistas. Aunque estará ambientada en el siglo XIX, la producción buscará presentar los acontecimientos desde una mirada contemporánea.

¿Dónde se filmó la serie Carlota?

Para recrear el mundo de la última emperatriz de México, el rodaje se extendió durante 17 semanas y recorrió más de 40 locaciones ubicadas en América Latina y Europa.

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Palacios, conventos, jardines y calles históricas fueron adaptados para servir como escenarios. Asimismo, algunos espacios tuvieron que construirse especialmente dentro de un estudio, entre ellos la recámara imperial de Carlota y Maximiliano, un camarote de barco y unas caballerizas.

El vestuario de Belinda en Carlota

Uno de los elementos que más destaca en las nuevas imágenes es el vestuario creado por Loles García. Los diseños recuperan las siluetas y la elegancia del siglo XIX, pero también acompañarán los cambios que atravesarán los personajes.

Junto a Belinda y Jaime Lorente, el elenco incluye a Bárbara de Regil, Sebastián Zurita, Álvaro Rico y Clara Alvarado.

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Hasta el momento, Carlota no tiene una fecha oficial de estreno. La serie llegará próximamente de manera a HBO Max, pero se espera que este mismo año la producción llegue a la plataforma de streaming.