Falla en atracción de caída libre deja atrapadas a 12 personas en la Feria de Chalco

Momentos de tensión se vivieron en las instalaciones de la tradicional Feria de Chalco luego de que al menos una docena de personas quedaran atrapadas a más de 10 metros de altura tras registrarse una falla mecánica en una atracción de caída libre.

El incidente ocurrió en el recinto ferial ubicado sobre la calle Vicente Guerrero, en la colonia Casco de San Juan, donde se celebran los festejos patronales en honor a Santiago Apóstol. Un desperfecto en el mecanismo de elevación provocó que la góndola del juego se trabara en la parte superior de la estructura metálica, con todos sus ocupantes suspendidos.

Al percatarse de la falla, personal del propio centro de atracciones, junto con elementos del Cuerpo de Bomberos de Chalco y de Protección Civil del Estado de México (Región Amecameca), desplegó un operativo para liberar el mecanismo y descender a los usuarios. Evidencias del sitio muestran que la góndola afectada tenía una ocupación alta al momento del incidente, por lo que se estimó que al menos doce personas quedaron atrapadas.

Tras casi una hora de labores sostenidas y con el resguardo de la Policía Municipal, todos los ocupantes fueron puestos a salvo. Paramédicos en el sitio valoraron a las personas afectadas e informaron que ninguna presentó lesiones ni requirió traslado hospitalario. Solo se registraron casos de crisis nerviosa, que fueron atendidos en el lugar.

Autoridades locales y de Protección Civil inspeccionaron el sitio para evaluar las condiciones de seguridad e idoneidad operativa de las demás atracciones instaladas en el recinto ferial.