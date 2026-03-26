“Le picaron la cresta al gallo”: Lupillo Rivera descarta acuerdo con Belinda y va “con todo”

La disputa legal entre Lupillo Rivera y Belinda suma un nuevo capítulo. En medio de especulaciones sobre un posible acuerdo entre ambas partes, el intérprete de regional mexicano fijó su postura de forma contundente y dejó claro que no contempla una reconciliación en el proceso legal que enfrenta con la cantante.

Durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Rivera atendió a los medios de comunicación y respondió a los cuestionamientos sobre el estado actual del conflicto. Sus declaraciones despejaron cualquier duda sobre una eventual tregua y confirmaron que la disputa seguirá su curso en los tribunales.

Lupillo Rivera rechaza tregua con Belinda y mantiene contrademanda Instagram @lupilloriveraofficial

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre un posible trato con Belinda?

El cantante fue enfático al desmentir los rumores que apuntaban a un acuerdo con Belinda. Según explicó, sí existió un acercamiento inicial por parte de terceros, pero decidió no continuar con la conversación.

Rivera aseguró que la versión sobre una negociación es falsa y reiteró su intención de continuar con el proceso legal. “Le picaron la cresta al gallo, hay que entrarle al palenque”, expresó ante la prensa, dejando ver su postura firme frente al conflicto.

De acuerdo con sus palabras, recibió una llamada en la que le plantearon la posibilidad de dialogar. Sin embargo, optó por no profundizar en la propuesta y descartó cualquier negociación sin conocer los detalles.

“Me llamaron, me dijeron que querían hablar, no lo entretuve más y vamos a seguir adelante con todo, hasta donde tope, cueste lo que me cueste”, señaló el intérprete, quien considera que continuar con el proceso es la decisión que debe tomar en este momento.

Además, indicó que uno de sus objetivos es esclarecer la situación ante el público. Explicó que busca demostrar su versión de los hechos y enfrentar el proceso legal hasta sus últimas consecuencias.

¿Por qué inició el conflicto legal entre Lupillo Rivera y Belinda?

El origen del conflicto se encuentra en la publicación del libro autobiográfico "Tragos amargos", en el que Lupillo Rivera comparte episodios de su vida personal y profesional. En el texto, el cantante hace referencia a una supuesta relación sentimental con Belinda, lo que detonó la reacción legal por parte de la artista.

La intérprete de “Luz sin gravedad” promovió una orden de apercibimiento en contra del cantante. En este documento, emitido por el Ministerio Público, se establecen medidas para evitar cualquier conducta que pueda considerarse ofensiva o violenta hacia ella.

Entre las disposiciones, se incluye la prohibición de establecer comunicación directa o indirecta con la cantante, así como la obligación de retirar de redes sociales cualquier contenido que pueda interpretarse como un agravio.

Belinda argumentó que su intimidad fue vulnerada y que su imagen se utilizó sin su consentimiento, lo que dio pie al inicio del proceso legal.

Lupillo Rivera rechaza tregua con Belinda y mantiene contrademanda Instagram @lupilloriveraofficial

Lupillo Rivera responde y presenta contrademanda

Días después de que Belinda iniciara acciones legales, Lupillo Rivera respondió con una contrademanda ante las autoridades correspondientes. Esta decisión marcó un punto clave en el desarrollo del conflicto.

A través de un comunicado difundido por su equipo, se informó que el cantante conformó un grupo de abogados para emprender acciones jurídicas contra la artista. En el documento se señala:

El señor Guadalupe Rivera Saavedra (Lupillo Rivera) ha conformado un grupo de abogados con el propósito de emprender acciones jurídicas en contra de la señorita Belinda Peregrín Schüll, conocida bajo el nombre artístico de ‘Belinda’

Dentro de la estrategia legal del intérprete, uno de los ejes principales consiste en analizar posibles inconsistencias en las declaraciones de la cantante. Según su equipo, existirían diferencias entre lo expresado públicamente y lo presentado en el ámbito legal, aspecto que buscarán demostrar durante el proceso.

Lupillo Rivera rechaza tregua con Belinda y mantiene contrademanda

De “La Voz México” al conflicto legal

La relación entre ambos artistas se remonta a su participación como coaches en el programa La Voz México. Durante su paso por el reality, surgieron rumores sobre una posible relación sentimental, lo que generó atención mediática en su momento.

Con el paso del tiempo, la cercanía entre Rivera y Belinda se convirtió en tema recurrente en redes sociales y medios de comunicación. Uno de los episodios más comentados fue el tatuaje que el cantante se realizó en honor a la artista, el cual posteriormente modificó.

Este antecedente ha vuelto a cobrar relevancia en el contexto actual, ya que usuarios en redes sociales han retomado estos momentos como parte del historial entre ambos.

El conflicto legal entre Lupillo Rivera y Belinda continúa en desarrollo sin señales de una resolución cercana. Las declaraciones del cantante confirman que no existe un acuerdo entre las partes y que el proceso seguirá su curso en instancias legales. Mientras tanto, ambas figuras permanecen bajo la atención pública, en un caso que combina elementos personales, mediáticos y jurídicos.