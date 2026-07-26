Examen UNAM: Iglesia advierte riesgo de formar generaciones que justifican el engaño

Las trampas cometidas por numerosos aspirantes a cursar una licenciatura en la UNAM evidencian a personas dispuestas a mentir con tal de alcanzar una meta o el éxito. Lo más peligroso de este proceder radica en la revelación de una cultura que apuesta por hacer a un lado la verdad, elogiar la trampa y privilegiar la conveniencia bajo una falsa lógica de que el fin justifica los medios.

A propósito de las anomalías detectadas en miles de resultados durante el examen en línea aplicado por la UNAM a jóvenes centennials, las cuales obligaron a la máxima casa de estudios a suspender provisionalmente el periodo de inscripciones del ciclo escolar 2026-2027/1, la iglesia católica alertó del peligro de sociedad que se está formando cuando se le da mayor valor al engaño, a la farsa y al embuste por parte de determinadas personas con tal de conseguir lo que quieren.

Si bien no estamos frente a la primera vez en que alguien decide hacer trampa para obtener un beneficio que no le corresponde o merece, los mexicanos debemos estar preocupados por el hecho de que las malas prácticas de miles de jóvenes no fueron desaprobadas por la mayoría de las personas en redes sociales sino todo lo contrario, apuntó la institución religiosa.

Preocupa que buena parte de la conversación y los contenidos en redes sociales sobre este hecho no giraron en torno a la gravedad del engaño, sino a la eficacia de las herramientas utilizadas o a la posibilidad de burlar los controles. Ninguna sociedad puede sostenerse sobre la lógica de que el fin justifica los medios y que el resultado es más importante que la manera de alcanzarlo, porque entonces dónde queda la confianza, uno de los valores sociales más relevantes", cuestionó la postura de la iglesia.

"Si la mentira deja de avergonzarnos para lograr una meta y el engaño comienza a verse como una habilidad que incluso se presume públicamente, esa confianza empieza a desmoronarse" abundó la crítica religiosa frente al escandaloso acto de presunta corrupción por parte de numerosos estudiantes egresados del nivel bachillerato que habrían recurrido a estrategias de timo para burlar a la IA durante la aplicación de la prueba en línea.

La crítica católica señala que "lo ocurrido en el examen de la UNAM es un llamado a preguntarnos qué tipo de personas estamos formando, cuál es la medida que le damos a alguien para reconocer su valor y qué clase de sociedad queremos construir".

Al recordar que en su encíclica Magnifica Humanitas, el Papa León XIV considera que "el mayor peligro en la actualidad no está en las máquinas, sino en la tentación de adoptar su misma lógica" y de que también alerta sobre una cultura que comienza a valorar a las personas según criterios de eficiencia, productividad", la reflexión de la iglesia considera que "la trampa de algunos jóvenes en el examen de la UNAM es un ejemplo del fenómeno al que se refiere el Papa. Una cultura que, poco a poco, corre el riesgo de sustituir la verdad por la conveniencia y la integridad por el rendimiento".

La iglesia señaló que este tipo de situaciones privilegian la conveniencia bajo una falsa lógica de que el fin justifica los medios. Cuartoscuro

La misma encíclica - se recuerda - subraya que "cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo", proteger la dignidad de la persona, promover la justicia y trabajar por la fraternidad.

De cara a lo sucedido en el examen en línea de la UNAM, la iglesia católica preguntó a las familias ¿qué le están inculcando a los hijos?; al tiempo, las convocó a anteponer la dignidad y la verdad frente a las decisiones diarias de la vida, pues es a partir de esos principios como cada época funda y moldea el porvenir de las generaciones.

"¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Que la inteligencia consiste en encontrar el atajo perfecto para alcanzar una meta o que la verdadera sabiduría consiste en elegir el bien, incluso cuando nadie nos está mirando mientras hacemos un examen?".

Las inscripciones a nivel licenciatura en la UNAM debían comenzar este lunes 27 de julio del 2026, en su lugar fue creada una comisión técnica de expertas y expertos responsables de revisar el desarrollo del concurso de selección de ingreso a licenciatura 2026 con el propósito de emitir sus conclusiones y recomendaciones los próximos días.