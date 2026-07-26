Milei acusa a México y Brasil de financiar "campaña antiargentina"... sin pruebas

El presidente de Argentina, Javier Milei, intensificó este domingo la confrontación con el Gobierno de Brasil al acusar también a México y al Partido Demócrata de Estados Unidos de presuntamente financiar una "campaña antiargentina", en declaraciones realizadas en medio del creciente conflicto diplomático entre Buenos Aires y Brasilia.

Durante una entrevista concedida a Radio Mitre, el mandatario argentino aseguró, sin presentar pruebas, que existe una estrategia internacional para desacreditar a Argentina y a su selección nacional de fútbol en el contexto del Mundial.

En sus declaraciones, Milei afirmó que el Gobierno brasileño habría destinado recursos para impulsar esa supuesta campaña.

Quién puso más plata en esta campaña antiargentina... el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", aseguró el presidente argentino.

Posteriormente agregó: "Y después me vienen a hablar de injerencia".

Hasta el momento, el mandatario no presentó evidencia que respaldara estas afirmaciones.

Involucra a México y al Partido Demócrata de EU

El jefe del Ejecutivo argentino amplió sus señalamientos al asegurar que la supuesta campaña también habría recibido financiamiento desde otros actores políticos.

Financiada... por México, por el partido Demócrata en EU, bueno, ¿quienes son? ... son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen", declaró.

Milei sostuvo que las críticas hacia su gobierno responderían al desempeño económico de Argentina.

Si la economía progresa y la gente está mejor tienen un problema enorme", afirmó, sin aportar elementos que sustentaran esa versión.

Milei sostuvo que las críticas hacia su gobierno responderían al desempeño económico de Argentina. AFP

Reaviva críticas contra Brasil por el caso Jair Bolsonaro

Durante la entrevista, Javier Milei volvió a cuestionar a las autoridades brasileñas por impedirle visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece detenido tras ser procesado por un presunto intento de golpe de Estado ocurrido en 2022.

El mandatario argentino manifestó su inconformidad con la decisión de la justicia brasileña.

A mi no me dejaron visitar a mi amigo" que está "injustamente" preso, expresó.

Las nuevas acusaciones se producen un día después de que Milei participara en São Paulo en el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, rumbo a las elecciones de octubre en Brasil.

Durante ese evento, el mandatario argentino calificó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "presidiario" y "ladrón", además de referirse al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como "basura calva".

Brasil responde con una medida diplomática

Tras las declaraciones de Milei, el Gobierno de Brasil decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, una medida que suele adoptarse cuando un país considera afectada su relación diplomática con otro Estado.

De acuerdo con la información difundida por la Cancillería brasileña, el diplomático "fue llamado a consultas (...) debido a las ofensas proferidas" por el presidente argentino.

La decisión marca uno de los momentos de mayor tensión en la relación bilateral entre las dos principales economías de Sudamérica.