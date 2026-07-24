Belinda reaparece tras la polémica con Kenia OS y evita a la prensa; esto fue lo que pasó

Luego de la controversia que surgió entre Belinda y Kenia OS por unas declaraciones que fueron malinterpretadas en redes sociales, la cantante ha optado por mantener un perfil más reservado durante sus recientes apariciones públicas.

Hasta el momento Belinda ha utilizado sus redes para aclarar el contexto de sus palabras y asegurar que fueron sacadas de contexto.

¿Qué pasó con Belinda tras la polémica con Kenia OS?

Belinda suele mostrarse cercana con la prensa; sin embargo, de acuerdo con Telediario, durante una reciente visita para interpretar Las Mañanitas a un doctor, evitó el contacto con los medios.

Según el reporte, la cantante ingresó y salió del lugar por la cajuela de un vehículo como parte de la estrategia implementada por su equipo de seguridad.

Hasta ahora, la intérprete no ha dado más declaraciones sobre el tema y únicamente ha reiterado, a través de sus redes sociales, que sus palabras fueron malinterpretadas.

Por su parte, Danna también hizo un llamado para que cesen los ataques y el acoso en redes sociales.

Asimismo, el fandom Keninis México publicó un comunicado en el que pidió poner fin a la confrontación entre los seguidores de ambas artistas.

"Como fandom, entendemos que muchas personas expresaron su sentir porque consideraron que el trabajo de Kenia no había sido reconocido de la manera adecuada. También reconocemos que posteriormente se realizaron aclaraciones para explicar el contexto de esas palabras. Creemos que, después de esas aclaraciones, lo mejor es cerrar este tema y seguir adelante", señala el comunicado.

¿Por qué surgió la polémica entre Belinda y Kenia OS?

La controversia comenzó el pasado 21 de julio, luego de una entrevista que Belinda concedió a Vogue, donde habló sobre su próxima colaboración musical con Danna.

“Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto”.

Tras la publicación de esas declaraciones, algunos usuarios recordaron que anteriormente Belinda ya había colaborado con Kenia OS, por lo que consideraron que su comentario minimizaba ese trabajo conjunto.

Belinda evita a la prensa tras la polémica con Kenia OS; así va la controversia Foto: Cuartoscuro.com / Victoria Razo / Camila Ayala Benabib

Belinda revela que recibió amenazas de muerte

La situación escaló rápidamente en redes sociales. Belinda explicó que, debido al nivel de los ataques, comenzó a recibir amenazas de muerte, por lo que decidió eliminar uno de sus comentarios.

“Cuando empecé a recibir amenazas de muerte, por salud mental borré mi comentario. No porque tenga algo contra nadie".

La cantante reiteró que su decisión respondió a la necesidad de cuidar su bienestar emocional y no a un conflicto con otra artista.

Belinda evita a la prensa tras la polémica con Kenia OS; así va la controversia Foto: Cuartoscuro.com (Fotografía Cortesía)

Mientras tanto, diversos seguidores y comunidades de fans han llamado a poner fin a la polémica y detener los mensajes de odio.