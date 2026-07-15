Feid, Marc Anthony, Ricardo Montaner y otros artistas alistan concierto benéfico "Unidos Por Venezuela"

Diversas figuras de la música latina formarán parte de "Unidos Por Venezuela", un concierto solidario que se realizará en Miami con el objetivo de recaudar recursos para apoyar a las familias afectadas por los terremotos que recientemente golpearon en Venezuela.

La iniciativa busca impulsar las labores de ayuda, recuperación y reconstrucción en las comunidades que sufrieron los mayores daños tras el desastre natural.

Foto: Especial

¿Qué artistas ya confirmaron su participación?

El cartel reúne a importantes exponentes de distintos géneros musicales. Entre los primeros artistas confirmados destacan Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, SanLuis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos.

Foto: Instagram feid

Los organizadores adelantaron que en los próximos días se darán a conocer más invitados que se sumarán a la causa.

¿Cuándo y dónde será el evento?

El espectáculo se llevará a cabo el próximo 16 de agosto a las 6:00 de la tarde (hora del este) en el Kaseya Center de Miami.

Foto: Instagram marcanthony

Además del concierto, se realizará un telemaratón internacional encabezado por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el respaldo de iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment. La transmisión llegará a Estados Unidos, América Latina y diversas plataformas digitales.

¿Qué dijeron los artistas sobre esta iniciativa?

Marc Anthony invitó a sus seguidores a sumarse a la causa mediante un mensaje en redes sociales, donde expresó su deseo de que el público participe en este esfuerzo colectivo para ayudar a Venezuela.

Por su parte, Piso 21 respondió al llamado asegurando que también estará presente en el evento para respaldar la iniciativa solidaria.

¿Por qué se organiza este concierto?

"Unidos Por Venezuela" surge tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio, los cuales ocasionaron severos daños en ciudades como Caracas y La Guaira.

De acuerdo con cifras difundidas por Reuters, el desastre dejó cerca de 5 mil personas fallecidas, más de 16 mil lesionados y alrededor de 18 mil habitantes sin hogar, por lo que distintas organizaciones impulsaron esta campaña para brindar apoyo a los afectados.

¿Cómo podrán colaborar las personas?

Durante la transmisión del evento será posible realizar donaciones mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, aportaciones empresariales y campañas de igualación de fondos.

Los recursos obtenidos serán administrados por organizaciones humanitarias internacionales, las cuales se encargarán de distribuir la ayuda.

El programa incluirá reportajes sobre las labores de rescate, testimonios de sobrevivientes y el trabajo que realizan los equipos humanitarios en Venezuela.

Foto: Instagram montaner

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Las entradas estarán disponibles a partir del 17 de julio a las 10:00 de la mañana (hora local), mediante Ticketmaster para quienes deseen asistir al concierto en Miami.

Tras darse a conocer el anuncio, numerosos usuarios en redes sociales expresaron su apoyo al proyecto y agradecieron que reconocidos artistas se unan para recaudar ayuda en favor de las personas afectadas por la tragedia. Los mensajes destacaron la importancia de la solidaridad y el poder de la música para impulsar causas humanitarias.