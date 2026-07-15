Fallece Elsa Aguirre: Adiós a la diva de mirada magnética

Elsa Aguirre, la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, falleció a los 95 años. La diva mexicana de mirada cautivante y belleza inmensurable fue de una de las intérpretes más destacadas de su época con cintas como Ojos de juventud, Lluvia roja, La mujer que yo amé y Vainilla, bronce y morir.

La noticia se dio a conocer en las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes la madrugada de este miércoles.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de la nuestra socia intérprete Elsa Aguirre.

“Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. Descanse en paz”, informó la ANDI.

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez debutó junto a su hermana Alma Rosa en las cintas El sexo fuerte y El pasajero diez mil, de 1946.

Trabajó junto a Pedro Infante en Cuidado con el amor; al lado de Ignacio López Tarso en Vainilla, bronce y morir; junto a Fernando Casanova en La mujer que yo amé, y en Acapulco, dirigida por Emilio Fernández.

De voz grave y seductora, Elsa Aguirre también participó en televisión como Acapulco cuerpo y alma (1995) o Lo que es el amor (2001). Su última aparición como actriz fue en Belinda (2004)

La primera actriz vivió sus últimos años en Cuernavaca, Morelos, en el retiro, aunque concedía entrevistas esporádicas. Su aspecto saludable a su avanzada edad se debía a su vegetarianismo, a la yoga y a la meditación, como ella misma compartía.

*mcam