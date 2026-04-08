Karol G revela por qué terminó su relación con Feid

Después de meses de rumores, silencios y especulaciones en redes sociales, Karol G finalmente habló sobre su ruptura con Feid. La llamada 'Bichota' abrió su corazón en una reciente entrevista, donde compartió las razones detrás del fin de una de las relaciones más comentadas de la música latina.

¿Qué dijo Karol G sobre Feid?

Aunque la cantante evitó mencionar directamente el nombre de su ex, sus declaraciones dejaron claro que se refería a la relación que mantuvo durante aproximadamente tres años con el intérprete de “Friki”.

La cantante confesó que fue ella quien decidió terminar la relación. IG karolg

Su historia, aunque parecía sólida desde fuera, llegó a su fin por una decisión personal que marcó un antes y un después en su vida. Lejos de romantizar el proceso, Karol G confesó que atravesó un momento emocionalmente complicado tras la separación.

La vida me tiró al suelo”, expresó, dejando ver que el cierre de esta etapa no fue sencillo.

Sin embargo, también aseguró que, con el paso del tiempo, logró resignificar la experiencia.

Qué hermoso haber tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí”, reflexionó, dejando entrever que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación.

Aseguró que el proceso fue doloroso, pero necesario para su crecimiento. IG karolg

Más que una ruptura dolorosa, la artista lo ve ahora como un acto de amor propio y valentía.

Karol G habla de las creencias latinas con las mujeres

Uno de los puntos más profundos de sus declaraciones tiene que ver con las creencias culturales que, según ella, influyen en muchas mujeres latinas. La cantante habló sobre la idea de entregarse por completo en una relación, incluso hasta el punto de perderse a una misma.

Te enseñan a darlo todo… y a veces eso significa olvidarte de ti”, explicó.

La pareja mantuvo un romance de aproximadamente tres años. IG karolg

A partir de esa experiencia, la colombiana aseguró que aprendió la importancia de trabajar en uno mismo y reconocer cuándo una relación ya no funciona. Para Karol G, saber irse también es una forma de crecimiento.

Karol G sorprende al hablar de su vida amorosa

Lejos de mostrarse afectada, la intérprete de “TQG” aseguró que está disfrutando esta nueva etapa en su vida personal. De hecho, confesó que sus momentos más importantes de evolución han ocurrido cuando está soltera.

Siempre he sentido que mis procesos más grandes pasan cuando estoy sola”, dijo con seguridad.

Criticó la idea de perderse a una misma dentro de una relación. AFP

Esta etapa, según explicó, le ha permitido reconectar consigo misma, explorar nuevas facetas y enfocarse en su crecimiento personal. Además, dejó claro que no se siente presionada por cumplir con los estándares tradicionales.

Aunque reconoció que culturalmente se espera que a su edad ya tenga una familia formada, ella ha decidido seguir su propio camino.

No siento que vaya tarde, estoy viviendo mi proceso”, afirmó.

Los rumores de ruptura comenzaron a finales de 2025. IG karolg

Actualmente, Karol G se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera. Su preparación para Coachella y nuevos proyectos musicales coincide con este proceso personal de transformación.