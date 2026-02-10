El mensaje de Marc Anthony tras ser involucrado en el drama Beckham

Marc Anthony rompió el silencio. Tras semanas de verse mencionado indirectamente —y luego de forma explícita— en uno de los conflictos familiares más comentados del momento, el cantante decidió fijar postura sobre el drama que sacude al clan Beckham.

¿Qué dijo Marc Anthony?

El artista de 57 años fue consultado por The Hollywood Reporter durante una entrevista centrada en su próxima residencia en Las Vegas.

Hacia el final de la conversación, el tema inevitable salió a flote: su supuesta implicación en el conflicto entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham. La respuesta de Marc fue breve, pero contundente.

No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia. Son una familia maravillosa”, aseguró.

El cantante aseguró que no comparte la versión que circula sobre lo ocurrido. IG davidbeckham

Y añadió un dato clave para dimensionar su cercanía con ellos:

Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia”.

Anthony destacó su relación cercana y de años con David y Victoria Beckham. IG marcanthony / davidbeckham

¿Marc Anthony negó la versión de Brooklyn Beckham?

Aunque evitó entrar en detalles, Marc Anthony dejó entrever su incomodidad por cómo se ha narrado la situación.

Es extremadamente lamentable cómo se está desarrollando todo, pero lo que está ocurriendo no es la verdad”, sentenció, sin precisar a qué aspectos concretos se refería.

Con esas palabras, el salsero marcó distancia del relato que detonó la polémica y, de forma implícita, mostró respaldo a David y Victoria Beckham.

¿Qué dijo Brooklyn Beckham sobre Marc Anthony?

El nombre de Marc Anthony apareció en el centro del huracán tras la explosiva declaración que Brooklyn Beckham publicó en redes sociales a finales de enero. En ese comunicado, el primogénito de los Beckham explicó las razones de su distanciamiento familiar y relató un episodio ocurrido durante su boda con Nicola Peltz en abril de 2022.

Según Brooklyn, su madre habría “arruinado” el primer baile de los recién casados durante la actuación de Marc Anthony, quien cantó en vivo en la celebración.

El episodio ocurrió durante la actuación de Marc Anthony en la boda de 2022. IG brooklynpeltzbeckham

De acuerdo con el testimonio del joven, el momento estaba planeado como un baile romántico entre él y Nicola. Sin embargo, Marc Anthony lo llamó al escenario y, en lugar de invitar a la novia, presentó a Victoria Beckham como “la mujer más hermosa del lugar”.

El resultado, siempre según Brooklyn, fue un baile incómodo con su madre frente a más de 500 invitados, una situación que describió como humillante y dolorosa. Nicola, afirmó, abandonó el lugar entre lágrimas.

La escena fue respaldada parcialmente por otros testimonios. El DJ de la boda, Fat Tony, explicó en televisión británica que no se trató de un comportamiento escandaloso, sino de un problema de contexto y timing.

“El momento era el problema”, señaló, describiendo cómo todos esperaban ver a Nicola subir al escenario y cómo el ambiente se volvió tenso cuando eso no ocurrió. Según su versión, la incomodidad fue evidente y generalizada.

Marc Anthony evitó dar detalles, pero lamentó cómo se ha manejado la situación. IG marcanthony

Otras fuentes consultadas por medios como People coincidieron en que el gesto sorprendió a los invitados y afectó profundamente a la pareja, especialmente a Nicola. Sin embargo, ninguna de estas versiones había contado hasta ahora con una reacción directa de Marc Anthony, quien optó por mantenerse al margen… hasta este momento.

¿Cómo es la relación de Marc Anthony con los Beckham?

El vínculo del cantante con los Beckham no es superficial. Más allá de haber actuado en la boda de Brooklyn, Marc ha estado presente en múltiples momentos importantes de la familia durante más de dos décadas.

Fue padrino en bautizos, acompañó celebraciones íntimas y ha sido considerado parte del círculo cercano de David y Victoria. Por eso, su mención en el conflicto no pasó desapercibida.

El cantante aseguró que los Beckham son “una familia maravillosa” y negó la versión difundida. IG marcanthony

Mientras Brooklyn mantiene su postura firme —asegurando que no desea reconciliarse y acusando a sus padres de manipular narrativas mediáticas—, David y Victoria Beckham han optado por el silencio público.

Por ahora, el cantante deja claro que no piensa convertirse en protagonista de una disputa que considera dolorosa y mal contada. Su mensaje es tan sobrio como revelador: aunque lamenta la situación, no avala cómo se ha presentado.

