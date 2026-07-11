La IA revoluciona la ayuda humanitaria: así la usan organizaciones como la ONU

La inteligencia artificial (IA) comienza a desempeñar un papel cada vez más importante en las operaciones de ayuda humanitaria, con tecnologías que van desde vehículos operados a distancia para ingresar a zonas de difícil acceso hasta sistemas capaces de analizar grandes volúmenes de datos para detectar desplazamientos masivos de población durante emergencias.

Si bien existen numerosas advertencias sobre los riesgos que implica el uso de la IA en este ámbito, principalmente por el manejo de información altamente sensible y la proliferación de la desinformación, diversas organizaciones consideran que su potencial puede transformar de manera significativa la atención en escenarios de crisis.

Durante la cumbre "AI for Good" (IA para el Bien), realizada esta semana en Ginebra, los proyectos relacionados con la acción humanitaria destacaron precisamente por mostrar cómo esta tecnología puede mejorar la respuesta ante conflictos y desastres.

Vehículos con IA para llegar a zonas de alto riesgo

Uno de los desarrollos más llamativos fue un imponente vehículo blanco, similar a un robot marciano, equipado con cámaras, sensores y una plataforma para drones instalada en el techo.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se prepara para iniciar pruebas de campo con este vehículo asistido por inteligencia artificial, capaz de ser controlado de forma remota en algunos de los terrenos más peligrosos y de más difícil acceso.

Esta tecnología "debería permitirnos llegar a personas a las que, de otro modo, nunca habríamos podido llegar", afirmó a la AFP Bernhard Kowatsch, director del Acelerador Mundial para la Innovación y el Emprendimiento del PMA.

Ilustración / DALL-E

Actualmente, la agencia de la ONU utiliza vehículos SHERP, anfibios todoterreno desarrollados originalmente en Ucrania para operar en condiciones extremas, con el fin de distribuir ayuda humanitaria en Sudán, Sudán del Sur y Uganda.

Sin embargo, tras la muerte de varios conductores, el organismo solicitó al Centro Aeroespacial Alemán (DLR) incorporar inteligencia artificial y otras tecnologías para operar estas unidades a distancia en las zonas de mayor riesgo.

La supervisión humana seguirá siendo indispensable

Las primeras pruebas ya fueron realizadas en Alemania y está previsto que los ensayos en condiciones reales comiencen en Uganda durante 2028, informó Armin Wedler, coordinador del proyecto AHEAD (Dispositivos Autónomos para la Ayuda Humanitaria de Emergencia) del DLR.

El especialista explicó que el desarrollo combina tecnologías tradicionales basadas en modelos matemáticos con herramientas de IA.

Aunque reconoció que técnicamente sería posible hacer completamente autónomo al vehículo, insistió en que, en operaciones humanitarias complejas, es indispensable mantener a una persona dentro del proceso de toma de decisiones.

No estamos hablando de circular por carreteras bien trazadas con carriles claramente delimitados. No hay carreteras", explicó, al recordar que estos vehículos pueden verse rodeados repentinamente por multitudes que buscan alimentos.

Ningún algoritmo autónomo de inteligencia artificial será jamás capaz de gestionar esa situación con total seguridad", sostuvo.

IA para refugiados y respuesta ante desastres

Entre los más de 200 expositores presentes en la cumbre también destacaron otras iniciativas impulsadas por organismos internacionales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presentó un asistente jurídico virtual impulsado por IA, diseñado para apoyar a abogados y especialistas que representan a personas refugiadas en distintos sistemas legales.

Preparar los expedientes de manera más rápida y eficiente puede "salvar la vida de muchos refugiados", afirmó Rebeca Moreno Jiménez, especialista principal en datos del Servicio de Innovación del ACNUR.

Por otra parte, el proyecto DISHA (Análisis de Datos para la Acción Social y Humanitaria), desarrollado por la ONU en colaboración con empresas como Google y McKinsey, utiliza modelos de inteligencia artificial para fortalecer la respuesta ante emergencias.

Entre sus aplicaciones se encuentra el análisis de datos anónimos de telefonía móvil para detectar desplazamientos masivos de población durante desastres y el procesamiento de imágenes satelitales captadas antes y después de fenómenos naturales, como los terremotos registrados el mes pasado en Venezuela, con el propósito de evaluar daños y orientar las decisiones de los equipos humanitarios.

El objetivo es poder proporcionar a los responsables de la toma de decisiones información fiable con la suficiente antelación para que puedan adoptar mejores decisiones", explicó a la AFP Andreas Kortis, responsable de producto de DISHA.

Con información de AFP.

*mcam