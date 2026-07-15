“Hacen un trabajo excelente”: Trump rechaza suspensión de controles vehiculares de ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la decisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de suspender temporalmente la mayoría de sus controles de tráfico y paradas vehiculares, medida adoptada tras la muerte de dos personas en operativos migratorios recientes en Maine y Texas.

En su plataforma Truth Social, Trump elogió el “trabajo excelente” y la “labor necesaria” de los agentes de ICE, reiterando sus críticas a la anterior administración demócrata de Joe Biden, a la que acusó de permitir la entrada de millones de personas al país “sin control ni verificación”.

Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico!”

La medida de ICE fue anunciada el martes, después de que un inmigrante colombiano muriera en su vehículo en Biddeford, Maine, tras recibir disparos de un agente. Días antes, otro operativo en Texas dejó como saldo la muerte de un ciudadano mexicano, también en su automóvil.

Estos incidentes han reavivado las críticas contra la agencia y los llamados a una investigación independiente sobre sus procedimientos.

Aseguran que solo es una pausa

El llamado “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, explicó que la suspensión de las paradas de tráfico es solo “una breve pausa” y no representa una modificación general de la política migratoria de la administración Trump, que mantiene como eje la promesa de deportaciones masivas.

Homan agregó que ICE continuará con sus labores por otras vías mientras se revisan los protocolos de actuación.