"Qué bueno que terminamos": Lasso celebra el despecho propio en su nuevo tema Feliz Aniversario

Para Lasso, las tendencias no son lo suyo en cuanto a música se refiere. Se sabe un artista de introspección y en ocasiones lo que quiere expresar no va de la mano con lo que resuena en el público, pero eso es, precisamente, lo que le da una ventaja dentro de la industria.

Ocupado por no querer ofrecer más de lo que hay mucho, Lasso bucea dentro de sus emociones y experiencias y les da una perspectiva diferente a lo que es común, y uno de esos ejemplos es Feliz Aniversario, su más reciente sencillo.

Soy muy introspectivo en general, es como mi vibra, no de ver. O sea, creo que ya hay bastante música bailable ahorita en el mundo y entonces esto es como como más de… por ejemplo, te pongo el primer sencillo que se llama Pornografía. Siento que estamos en un mundo donde todo es muy sexual en general, todo muy cargado de sexualidad y ver quién dice la peor cosa en las canciones, y Pornografía es un interés de ver cómo podemos ser sexuales sin ser explícitos, porque siento que una de las cosas bonitas de antaño sobre el sexo era que se basaba mucho más en la tensión sexual que en el acto per se, creo que es como mucho más interesante eso.

“Y en el caso de Feliz Aniversario, es como la vuelta a una canción de despecho en el sentido que las canciones despecho o te extraño o te odio, pero es dirigido a la otra persona. En cambio, ésta es a ti mismo, o sea, te agradezco mucho que estuvimos juntos, pero no éramos buena pareja y qué bueno que terminamos porque me siento mucho mejor y vamos a celebrar ese día que terminamos porque es lo mejor que nos pasó a los dos, y siento que ésa es como la temática del disco, es como buscarle la vuelta a cosas que ya hay bastantes parecidas”, compartió Lasso con Excélsior.

En medio de la infinita oferta que hay hoy en día, a sus 38, Lasso está consciente de que hacer algo que no le acaba de convencer o que sencillamente no le acaba de gustar es algo que no puede hacer por más que lo intente, y hay una razón importante detrás de eso.

“Es encontrar el lugar donde yo puedo aportar algo y donde realmente encuentras algo diferente. Yo intenté por todos los medios de hacer música urbana y de hacer cosas un poco más orientadas a algo bailable, pero a la gente ni le gusta, ni yo me siento cómodo. Fue una lástima, porque creo que sería como más vigente y dije: ‘bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda con lo mío’. Y en eso estoy, tratando de ofrecer una alternativa a todo lo que existe, pero siempre desde un lugar donde realmente yo puedo aportar.

Lasso. Feliz Aniversario Cortesía MalfiCo

“La gente nota cuando no te sientes cómodo con lo que estás haciendo, y lo nota muy rápido, no es algo consciente, no es que la gente te diga: ‘mira, pero es que estás incómodo’, es que como tú no conectas, la gente no conecta, es así de sencillo. Y es duro porque dices: ‘bueno, quiero figurar, quiero tocar algo que la gente pues esté interesada’, pero simplemente hay veces que las personas se dan cuenta de esto, es muy, es muy curioso”, agregó.

Feliz Aniversario se lanzó el pasado 15 de mayo y será hasta después de que termine el Mundial, que Lasso lanzará un nuevo sencillo que también formará parte del disco que prepara para sacarlo a la luz a finales de 2026.

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