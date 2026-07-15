"Dormidita y en paz": Elsa Aguirre se despidió antes de morir y estaba preparada para trascender

A sus 95 años de edad, la diva del Cine Mexicano, Elsa Aguirre, falleció en su casa de Cuernavaca, como protagonista de su vida, se preparó antes de dormir y se despidió de quienes la cuidaron los últimos 4 años de su vida, sus enfermeras Isabel, Michelle, Angélica y Jazmín, quienes dieron testimonio que ella presentía su partida y estaba preparada.

"Ella tuvo oportunidad de despedirse de todas nosotras, de sus seres queridos, también, ella sabía lo que iba a suceder, lo tomó con toda la tranquilidad del mundo. Fallece dormida. Ella ya sabía que era el momento de trascender; dormidita y en paz", dijo Michelle, una de las enfermeras de la actriz.

Captura de pantalla

¿De qué murió Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre falleció de un paro cardiorespiratorio en su casa de Cuernavaca, Morelos, donde residía desde hace varios años.

En las instrucciones que dio a sus cuidadores, fue la de no estar tristes y afrontar este momento de su vida con serenidad y con la confianza de que estaría en un mejor lugar.

FOTO: MARGARITO PÃREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

"Siempre han sido muchas enseñanzas, nos enseñó y nos deja muchas lecciones de vida. Nos enseñó a no tener apegos ni rencores, a agarrar la vida como viene, disfrutarla y dar lo mejor", comentó la enfermera de la famosa.

Cremarán cuerpo de Elsa Aguirre

El cuerpo de Elsa Aguirre está siendo velado en la funeraria Gayosso acompañado de familiares y amigos, y sus restos serán cremados este jueves para que sus cenizas sean llevadas al lugar donde fue su última voluntad, el cual no fue revelado.

FOTO: Diego Gallegos/CUARTOSCURO.COM

"Se fue en paz. Muy tranquila, tranquila, en paz, murió acompañada de mucho amor. Mucho amor recibió", dijo Isabel, otra de las enfermeras de Elsa Aguirre.

A través de las redes sociales, personajes, tanto de la vida artística como política, han enviado sus condolencias a familia de una de las últimas divas de la Época de Oro del Cine Mexicano.