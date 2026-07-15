¿Cuál es el estado de salud de Latin Lover tras ser operado de emergencia?

Latin Lover encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que sería sometido a una cirugía. El exluchador, actor y conductor compartió una fotografía desde el hospital que provocó una ola de preocupación.

¿Por qué Latin Lover tuvo que ser operado de emergencia?

A través de sus redes sociales, el también comentarista de televisión publicó una imagen en la que aparecía preparado para ingresar al quirófano. Junto a la fotografía escribió un breve, pero emotivo mensaje con el que pidió el apoyo de sus seguidores antes de enfrentar la operación.

Antes de entrar al quirófano pidió oraciones y buenos deseos a sus seguidores. IG victor_latinlover

Una raya más al tigre. Deséenme suerte, pídanle al de arriba que todo salga bien. Entramos al quirófano al mediodía. Nos vemos pronto si Dios quiere”, escribió, dejando ver que, pese a la incertidumbre, enfrentaba el procedimiento con optimismo.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo por parte de sus compañeros del medio artístico. Figuras como Sebastián Rulli, Adrián Uribe, Eduardo Santamarina, Arturo Carmona, José Ron, David Zepeda, Ivonne Montero y Yulianna Peniche le enviaron palabras de aliento y le desearon una pronta recuperación.

El verdadero motivo por el que Latin Lover ingresó al quirófano

Aunque en un principio decidió no revelar las causas de la cirugía, días antes ya había dado algunas pistas durante una transmisión en vivo, donde explicó que el procedimiento estaba relacionado con una lesión que arrastra desde su etapa como luchador profesional.

El conductor reveló que la cirugía fue consecuencia de lesiones acumuladas durante su carrera como luchador. IG victor_latinlover

Latin Lover contó que el problema se encuentra en una de sus rodillas, una articulación que durante años soportó el desgaste de su carrera dentro del cuadrilátero.

Según explicó, presenta múltiples microfracturas internas que provocaron un importante deterioro en los meniscos, generándole un dolor constante que con el paso del tiempo se volvió imposible de ignorar.

El conductor confesó que durante varios meses intentó posponer la cirugía debido a sus compromisos laborales, pero finalmente el dolor terminó obligándolo a ingresar al hospital.

De acuerdo con sus propias declaraciones, el procedimiento consistió en retirar fragmentos de hueso y cartílago que se habían desprendido por el desgaste, además de realizar un tratamiento especializado para estimular la regeneración del cartílago y mejorar el funcionamiento de la articulación.

¿Cuántas lesiones tiene Latin Lover?

No es la primera vez que Latin Lover enfrenta una situación médica complicada. A lo largo de su carrera deportiva ha sufrido numerosas lesiones derivadas de la lucha libre, disciplina que practicó durante décadas.

El actor explicó que el dolor en la rodilla se volvió insoportable y ya no podía posponer la operación. Mezcalent

Incluso reveló que está ya supera las 27 cirugías en distintas partes del cuerpo, una cifra que refleja el enorme desgaste físico que dejó su paso por los encordados.

El también actor recordó que una de las experiencias más difíciles ocurrió tras una intervención en la columna, cuando una infección provocada por una bacteria complicó su recuperación y lo obligó a permanecer hospitalizado durante casi dos meses.

Esa experiencia hizo que llegara al nuevo procedimiento con cierta preocupación, aunque aseguró sentirse confiado en el trabajo del equipo médico encargado de su operación.

Así se encuentra Latin Lover tras su delicada cirugía de rodilla

Hasta este 15 de julio, el estado de salud del conductor se reporta estable. Tras la cirugía permanece bajo observación médica mientras inicia el proceso de recuperación, el cual incluirá reposo absoluto y posteriormente rehabilitación para recuperar la movilidad de la rodilla.

Sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre su evolución tras la intervención. IG victor_latinlover

Por ahora, Latin Lover no ha compartido imágenes posteriores al procedimiento ni ha detallado cuánto tiempo permanecerá alejado de sus actividades profesionales.

Mientras tanto, sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo en redes sociales, donde cientos de personas han destacado la fortaleza con la que ha enfrentado los múltiples problemas físicos derivados de su trayectoria como luchador.