Venezuela enfrenta nuevos desafíos sanitarios y de vivienda tras los terremotos

La interrupción de la atención médica, el hacinamiento en los albergues y la falta de acceso a agua potable se incluyen entre los mayores riesgos para la salud tras los devastadores terremotos gemelos que azotaron la costa norte de Venezuela en junio, dijo el jueves el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

La OPS está trabajando estrechamente con el Ministerio de Salud de Venezuela para rastrear cualquier brote de enfermedades respiratorias o digestivas, especialmente en los albergues habilitados para quienes perdieron sus hogares, agregaron otros funcionarios de la entidad en una llamada con periodistas.

En las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud pueden derivarse no solo de las lesiones ocasionadas por los terremotos, sino también de interrupciones en los servicios de salud, condiciones de hacinamiento, deficiencias de agua y saneamiento y una disminución del acceso a la vacunación y la atención de rutina", dijo Barbosa en una conferencia de prensa virtual.

"Se debería primero garantizar el acceso a las vacunas. Venezuela ya tenía algunos indicadores de cobertura de vacunación por debajo de lo que sería necesario", dijo Barbosa, y agregó que las personas que viven en los más de 80 refugios instalados por las autoridades son las que corren mayor riesgo de sufrir brotes. "Garantizar que en ese momento todos pueden recuperar la cobertura de vacunación es fundamental".

Los terremotos dejaron miles de heridos y personas sin hogar en Venezuela. REUTERS

La OPS está trabajando con el Gobierno para llevar a cabo la vigilancia de posibles brotes, dijo Liz Parra, gerente de incidentes de la OPS para los terremotos.

El trabajo es "justamente para reforzar este sistema de vigilancia epidemiológica y especialmente todo lo relacionado a alerta temprana", dijo Parra, agregando que hospitales de campaña, centros de salud en refugios y otros se han incorporado al sistema de alerta temprana.

"Estamos prestando una atención importante (...) a enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, énfasis en síndromes febriles, enfermedades prevenibles por vacunas y otros eventos", dijo.

Venezuela entierra a sus muertos

El sistema de salud de Venezuela se ha deteriorado significativamente tras años de crisis económica, lo que contribuyó a la falta de atención médica disponible inmediatamente después del terremoto, dijo Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la OPS.

La situación previa a los sismos fue una situación de largo plazo por la afectación de los sistemas y servicios de salud en Venezuela y la migración de decenas de miles de profesionales de la salud en los últimos años", dijo Ugarte.

"Esa situación ha empeorado significativamente luego de los terremotos y (...) en los momentos inmediatamente después de los terremotos fue crítica y se tuvo que habilitar espacios que no estaban previstos para la atención de trauma, atención de pacientes de urgencia en Venezuela".

La atención médica ha mejorado significativamente gracias a la asistencia internacional, el despliegue de personal de otras regiones y el establecimiento de hospitales de campaña, afirmó.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido con vehemencia la gestión del Gobiernoante los terremotos, en medio de críticas por el hecho de que civiles hayan liderado muchas de las operaciones de rescate y recuperación sobre el terreno, con la ayuda de equipos de rescate profesionales de todo el mundo, bomberos y voluntarios del Ejército.

Las autoridades elevaron el miércoles la cifra de muertos a 3 mil 811, añadiendo que 16 mil 740 personas resultaron heridas y 17 mil 907 se encuentran sin hogar.

Los entierros de algunas de las víctimas continúan en un sitio en La Guaira, el estado más afectado, y los sepelios temporales están bien organizados, dijeron funcionarios de la OPS.

Según Armando De Negri, director interino de la OPS en Venezuela, solo 300 de los sepultados hasta el momento permanecen sin identificar, pero existe un mecanismo en marcha con el servicio forense venezolano para garantizar que puedan ser identificados posteriormente.

"Se marca exactamente dónde están sepultados, se recoge material que por aquí se está recolectando, dientes, huesos y también uñas que sirven como material genético estable y eso se va archivando de manera que en algún momento cuando haya un reclamo y, sobre todo cuando los familiares puedan reclamar y cruzar sus datos genéticos con los fallecidos", dijo. "Todos están en urnas, todos están debidamente manejados, de manera que en cualquier momento se puede volver también a examinar".