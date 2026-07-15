Decepción total: La prensa de Francia destroza a Mbappé y exige a Zidane tras caer ante España

La eliminación de la Selección de Francia a manos de la Selección de España en las semifinales del Mundial 2026 desató una ola de indignación, rabia y decepción absoluta en los medios de comunicación galos. Al coincidir la derrota con las festividades de la fiesta nacional del 14 de julio (Día de la Bastilla), los titulares en París mezclaron el dolor deportivo con el orgullo patrio herido, concluyendo que la Roja les dio una auténtica lección de futbol.

Los principales diarios del país abrieron sus portadas con calificativos lapidarios:

L'Équipe : Sentenció el encuentro bajo el titular "El desastre de Dallas" , describiendo a un equipo completamente superado y asfixiado en todos los aspectos del juego.

: Sentenció el encuentro bajo el titular , describiendo a un equipo completamente superado y asfixiado en todos los aspectos del juego. Le Parisien : Catalogó la derrota como "Un rudo despertar" , señalando la enorme brecha futbolística que hoy separa a ambos combinados.

: Catalogó la derrota como , señalando la enorme brecha futbolística que hoy separa a ambos combinados. Le Figaro: Resumió el choque como un "desastre total" y una humillación ejecutada por España sin ningún tipo de contemplaciones.

¿Qué calificaciones puso L'Équipe a Kylian Mbappé y las figuras de Francia?

La furia de los medios de comunicación se cebó especialmente en las calificaciones individuales del partido. El diario L'Équipe otorgó una media global de un paupérrimo 3.7 al equipo, sin que ningún jugador lograra superar el 5.

Michael Olise (El más castigado) : El influyente periodista Daniel Riolo, de la cadena RMC, cargó duramente contra él afirmando con enojo: "A Olise lo sentaban a la mesa con Zidane y Platini cuando ahora mismo ni siquiera está en la cocina".

: El influyente periodista Daniel Riolo, de la cadena RMC, cargó duramente contra él afirmando con enojo: "A Olise lo sentaban a la mesa con Zidane y Platini cuando ahora mismo ni siquiera está en la cocina". Ousmane Dembélé y Lucas Digne : La crítica destrozó por completo su rendimiento en la cancha, otorgándoles una nota reprobatoria de 2 .

: La crítica destrozó por completo su rendimiento en la cancha, otorgándoles una . Kylian Mbappé (Capitán señalado): Con una calificación de 3, los diarios le reprocharon al nuevo delantero del Real Madrid lucir apático, aislado, sin inspiración y con una preocupante falta de liderazgo.

Exigen la llegada de Zinedine Zidane tras la partida de Deschamps

La narrativa mediática apunta directamente al banquillo del conjunto galo y exige rodar cabezas. Se cuestiona severamente al seleccionador Didier Deschamps por verse tácticamente superado en el centro del campo y por su incapacidad crónica para hacer funcionar a un ataque plagado de estrellas mundiales.

Con el consenso generalizado de que su ciclo está completamente agotado tras el partido por el tercer puesto de este sábado, medios de gran peso en Europa ya exigen con fervor el inicio de una reconstrucción inmediata, reclamando de manera unánime la llegada de Zinedine Zidane para asumir el mando de la Selección de Francia de cara a los próximos torneos internacionales.