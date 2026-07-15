“Me sentí extraño”, confesó Isaac del Toro tras descanso en el Tour de Francia

El día de descanso en el Tour de Francia 2026 no le cayó bien a Isaac del Toro, debido a que en la Etapa 10 que se corrió este martes, perdió el ‘maillot’ blanco y descendió cuatro lugares en la clasificación general. El mexicano confesó sus sensaciones.

“Me sentía un poco extraño después del día de descanso”, declaró Isaac del Toro al Tour de Francia, previo a iniciar la Etapa 11.

En la Etapa 10 del Tour de Francia, Isaac del Toro perdió el 'maillot' blanco Reuters

En el recorrido de este martes 14 de julio, el originario de Ensenada, Baja California, también admitió que no tuvo piernas y que no estuvo a su nivel, pero aún así, sigue teniendo hambre de batalla.

“Me sentí bien a lo largo del día, pero luego no tuve buenas piernas en el peor momento posible. No obstante, peleamos hasta la línea de meta. Me quedé contento de ver a Tadej ganar la etapa, pero no estuve a mi nivel. No obstante, sigo teniendo hambre de batalla”, comentó.

A pesar de una mala jornada, Isaac del Toro mantiene su hambre de batalla en el Tour de Francia 2026 Reuters

Isaac del Toro perdió 1:31” con respecto al español Juan Ayuso, quien ahora porta el ‘maillot’ blanco, como líder de la Clasificación de los Jóvenes. El mexicano se ubica en el tercer lugar y está a 46 segundos del ciclista de Lidl-Trek.

El escalador mexicano portó por seis días el ‘maillot’ blanco, aunque en días anteriores expresó que ese no es su objetivo, sino el de poder ayudar al UAE Team.