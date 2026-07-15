“Me sentí extraño”, confesó Isaac del Toro tras descanso en el Tour de Francia
El ciclista mexicano, Isaac del Toro, admitió que en la etapa de este martes no estuvo a su nivel
El día de descanso en el Tour de Francia 2026 no le cayó bien a Isaac del Toro, debido a que en la Etapa 10 que se corrió este martes, perdió el ‘maillot’ blanco y descendió cuatro lugares en la clasificación general. El mexicano confesó sus sensaciones.
“Me sentía un poco extraño después del día de descanso”, declaró Isaac del Toro al Tour de Francia, previo a iniciar la Etapa 11.
En el recorrido de este martes 14 de julio, el originario de Ensenada, Baja California, también admitió que no tuvo piernas y que no estuvo a su nivel, pero aún así, sigue teniendo hambre de batalla.
“Me sentí bien a lo largo del día, pero luego no tuve buenas piernas en el peor momento posible. No obstante, peleamos hasta la línea de meta. Me quedé contento de ver a Tadej ganar la etapa, pero no estuve a mi nivel. No obstante, sigo teniendo hambre de batalla”, comentó.
Isaac del Toro perdió 1:31” con respecto al español Juan Ayuso, quien ahora porta el ‘maillot’ blanco, como líder de la Clasificación de los Jóvenes. El mexicano se ubica en el tercer lugar y está a 46 segundos del ciclista de Lidl-Trek.
El escalador mexicano portó por seis días el ‘maillot’ blanco, aunque en días anteriores expresó que ese no es su objetivo, sino el de poder ayudar al UAE Team.