Fan reta a Marc Anthony en Las Vegas: “Habla español…” y el cantante responde

Marc Anthony arrancó oficialmente su residencia en Las Vegas con una respuesta contundente del público: localidades agotadas en la primera fecha.

Sin embargo, el ambiente cambió durante el segundo concierto, cuando uno de los asistentes manifestó su inconformidad y le exigió que dejara de dirigirse en inglés para hablar en español. Ante el comentario, el intérprete no guardó silencio y respondió desde el escenario.

Esta etapa representa un nuevo desafío en la carrera del cantante, quien se presenta durante tres fines de semana en el Teatro BleauLive con un concepto titulado “¡A la manera Vegásmica!”. El espectáculo propone un recorrido por las tres décadas de trayectoria que respaldan al artista, combinando distintos momentos de su historia musical en un formato especialmente diseñado para la ciudad del entretenimiento.

Durante esa presentación, el salsero se mostró cercano y confesó que no se considera particularmente hábil para los discursos, sino para cantar.

En su segunda presentación, el sábado 14 de febrero, Marc Anthony volvió a dirigirse brevemente al público en inglés. Ese detalle no pasó desapercibido para uno de los asistentes, quien le exigió que hablara en español.

En un video que circula en X se escucha al espectador gritar: “Habla en español, cabr*n”.

El cantante reaccionó de inmediato. Atendió el comentario y respondió en español, utilizando el mismo calificativo con el que fue interpelado.

Marc Anthony, una voz latina consolidada en Estados Unidos

Con más de tres décadas de trayectoria, Marc Anthony se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la música latina en Estados Unidos. Su carrera no solo ha estado marcada por éxitos en las listas de Billboard, sino también por su capacidad de llevar la salsa y los sonidos tropicales a escenarios masivos dominados históricamente por el mercado anglosajón. Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, el cantante de origen puertorriqueño ha construido un puente cultural entre el público latino y la industria estadounidense, posicionándose como una de las figuras más influyentes de la música hispana a nivel internacional.