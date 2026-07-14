Van mas de 4 mil 700 muertos por terremotos en Venezuela: heridos superan los 16 mil

El número de muertos a causa de los dos terremotos en Venezuela subió a 4 mil 734, según el reporte oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en su cuenta de Telegram. En tanto el número de heridos se mantiene cerca de 17 mil, según el parte oficial más reciente difundido el martes.

El gobierno de Venezuela no informó sobre las cifras de personas que aún continúan desaparecidas.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio sacudieron el norte del país, en especial el costero estado La Guaira, vecino de la capital.

Al menos 4 mil 734 personas han muerto y 16 mil 740 resultaron heridas, detalla el balance difundido en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien asegura que la mayoría de estos lesionados fueron dados de alta.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero según la ONU esa cifra podría llegar hasta los 50 mil, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina.

El desastre afectó más de 800 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

En La Guaira, la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

Casi 21 mil personas viven en campamentos provisionales, según cifras oficiales.

Decenas de personas todavía buscan los restos de sus familiares entre las ruinas, al tiempo que retroexcavadoras adelantan labores de remoción de escombros.

Continúa emergencia tras sismos

Las labores de rescate y recuperación continúan varias semanas después de los terremotos debido a la magnitud de la destrucción.

En este tipo de desastres, los balances de víctimas suelen modificarse conforme avanzan la remoción de escombros, la identificación de personas fallecidas y la verificación de reportes de desaparecidos, especialmente en las zonas donde el acceso permanece limitado.

La destrucción de infraestructura ha complicado la respuesta de emergencia.

Además de viviendas, los sismos dañaron hospitales, escuelas, carreteras, puentes y redes de agua y electricidad, lo que ha dificultado el regreso de miles de familias a sus comunidades y ha obligado a mantener albergues temporales para quienes perdieron sus hogares.

Organismos internacionales han advertido que, además de la reconstrucción física, será necesario reforzar la asistencia humanitaria durante los próximos meses.

Entre las principales necesidades figuran el suministro de alimentos, agua potable, atención médica, apoyo psicológico y medidas para prevenir brotes de enfermedades en los campamentos donde permanecen miles de personas desplazadas.

Especialistas en gestión de desastres consideran que la recuperación de las zonas afectadas podría prolongarse durante años.

La reconstrucción requerirá inversiones millonarias para restablecer servicios básicos, rehabilitar edificios públicos y reactivar la economía local, además de implementar medidas que reduzcan la vulnerabilidad frente a futuros eventos sísmicos.