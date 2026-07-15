¿Quién es Anthony Ippolito? El joven actor que interpretará a Sylvester Stallone en I Play Rocky

El primer tráiler de I Play Rocky ya está disponible y, además de mostrar los primeros detalles de la película, dejó una pregunta entre muchos espectadores: ¿quién es Anthony Ippolito?

El joven actor fue elegido para interpretar a Sylvester Stallone en la cinta que contará cómo nació Rocky, una de las franquicias más exitosas de la historia del cine.

Aunque para parte del público su nombre todavía resulta desconocido, Ippolito lleva varios años construyendo su carrera en cine y televisión y este proyecto representa el mayor reto que ha enfrentado hasta ahora.

Reproducir Tráiler de I Play Rocky

¿Quién es Anthony Ippolito?

Anthony Ippolito es un actor estadounidense nacido el 21 de agosto de 1999 en Long Island, Nueva York.

Antes de dedicarse por completo a la actuación, practicó béisbol durante su etapa universitaria y también desarrolló una faceta como artista visual. Con el paso de los años decidió enfocarse en el cine y la televisión, donde comenzó a obtener papeles cada vez más importantes.

Aunque apenas tiene 26 años, ha participado en producciones de distintos géneros, desde comedias hasta dramas y series inspiradas en hechos reales.

Ahora, con I Play Rocky, buscará dar el salto definitivo a proyectos de mayor alcance internacional.

Anthony Ippolito fue elegido para interpretar a Sylvester Stallone en la película I Play Rocky. IG popternative

Las series y películas donde hemos visto a Anthony Ippolito

Uno de los trabajos que ayudó a darlo a conocer fue Grand Army, serie de Netflix donde interpretó a George Wright.

Más tarde apareció en The Offer, producción que narra el proceso detrás de la realización de El Padrino. Ahí tuvo la tarea de interpretar a un joven Al Pacino, un personaje que le permitió demostrar su capacidad para representar figuras conocidas del cine.

También participó en la película Pixels (2015), protagonizada por Adam Sandler, y formó parte del elenco de Purple Hearts, uno de los dramas románticos más vistos de Netflix.

Antes de protagonizar I Play Rocky, Anthony Ippolito participó en series como The Offer y Grand Army. IG anthonyippolito_

El reto de interpretar a Sylvester Stallone

Dar vida a Sylvester Stallone implica mucho más que parecerse físicamente al actor.

En I Play Rocky, Anthony Ippolito interpretará al joven Stallone durante la etapa en la que escribió el guion de Rocky y luchó para que los estudios aceptaran producir la película con él como protagonista.

Ese momento marcó un antes y un después en la carrera del actor, ya que el estreno de Rocky en 1976 lo convirtió en una estrella internacional y dio origen a una de las sagas más populares del cine.

Por ello, Ippolito tendrá que mostrar no solo los gestos y la forma de hablar de Stallone, sino también la determinación con la que defendió un proyecto que muchos consideraban imposible.

¿De qué tratará I Play Rocky?

La película no contará una nueva historia sobre el famoso boxeador ficticio.

En realidad, se enfocará en los meses previos al estreno de Rocky y mostrará cómo Sylvester Stallone escribió el guion inspirado en su propia experiencia, las dificultades que enfrentó para vender la historia y la decisión de rechazar ofertas millonarias con tal de interpretar él mismo al protagonista.

La producción busca mostrar el camino que siguió el actor antes de convertirse en una de las figuras más importantes del cine de acción.