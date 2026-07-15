Pepe Aguilar y ‘Ojitos de huevo’ se echan palomazo callejero, ¿canta mejor el influencer?

Pepe Aguilar y el influencer Alexis ‘Ojitos de huevo’ sorprendieron al protagonizar un palomazo callejero con la canción ‘Por mujeres como tú’. El video ya está dando la vuelta a las redes sociales y está generando gran debate entre los usuarios.

Por ahora no se sabe mucho cómo se dio el encuentro, pero este incluyó música, bromas y hasta el momento en que el influencer sorprendió al cantante de música regional mexicana demostrando su propia voz.

Pepe Aguilar y ‘Ojitos de huevo’ se echan palomazo

Pepe Aguilar y ‘Ojitos de huevo’. Especial

Fue el propio comediante e influencer, originario de Querétaro, quien publicó el video de su encuentro con Pepe Aguilar en sus redes sociales.

Por Mujeres como tú y Oleeeé! Pepe Aguilar”, escribió ‘Ojitos de huevo’ para acompañar el video.

El clip dura poco menos de un minuto y en las imágenes se observa cómo está el comediante y Pepe Aguilar juntos, en la calle.

De pronto, el influencer comienza a entonar el coro de la canción ‘Por mujeres como tú’, mientras que el cantante de regional mexicano se sorprende por su voz y dice: “Trae buena voz, eh”.

Luego del halago, el creador de contenido sigue cantando y Pepe Aguilar se le une, con micrófono en mano.

Al finalizar la pequeña estrofa, ambos famosos se dan un abrazo y sonríen por el momento que acaban de vivir. En tanto que Pepe Aguilar sigue sorprendido por la voz del comediante de stand-up.

¿Canta mejor el influencer?

Luego del video publicado en redes sociales, usuarios no se guardaron nada en sus comentarios y algunos aseguraron que ‘Ojitos de huevo’ había superado con su voz al cantante de regional mexicano.

Pepe Aguilar y ‘Ojitos de huevo’. Especial

Entre las opiniones se lee:

Canta mejor el Ojitos.

Ojitos de huevo, Bocelli.

Ya háganlo cantante, si le sabe.

Le estaba haciendo un pequeño homenaje y no se deja el Pepe.

Cantas bien Ojitos de huevo.

Si le sabes Ojitos, si le sabes, y sin ver la letra.

Tú muy bien Ojitos, el otro omito mi comentario.

Saludos a don Pepe, qué humildad, mi respeto.

La verdad canta bien.

Ese es mejor que tu hijo.

La última polémica de Pepe Aquilar

Antes del video con ‘Ojitos de huevo’, Pepe Aguilar sumó una nueva polémica cuando pidió que la Selección de Argentina perdiera en el Mundial.

Pese a que el artista insistió en que se trataba únicamente de una opinión deportiva y que no tenía nada en contra de Argentina, muchos internautas consideraron que sus palabras fueron desafortunadas.

La frase que dijo y que más revuelo causó en redes sociales fue:

Dios quiera que pierda”.

¿Quién es ‘Ojitos de huevo?

Ojitos de Huevo, cuyo nombre real es Alexis Renato Arroyo Mendoza, es un comediante, actor e influencer mexicano originario de Querétaro. Alcanzó la fama gracias a sus rutinas de stand-up y al contenido que comparte en redes sociales, donde utiliza el humor para hablar sobre su vida como persona con discapacidad visual y romper estereotipos con un estilo irreverente y cercano.

Su popularidad creció aún más con la serie "Ojitos de Huevo" de Netflix, inspirada en su propia historia, en la que interpreta a un joven que busca cumplir su sueño de convertirse en comediante. Aunque ha colaborado con diversos artistas y figuras del entretenimiento, no es cantante; su carrera está enfocada en la comedia, la actuación y la creación de contenido digital.