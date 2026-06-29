Fuerte réplica en Caracas y La Guaira tras terremotos en Venezuela

Un nuevo sismo de magnitud 4.6 volvió a sacudir este lunes por la mañana a Caracas y al vecino estado de La Guaira, apenas cinco días después del devastador doble terremoto que dejó un saldo provisional cercano a 1,500 muertos y mantiene a decenas de miles de personas en condición de desaparecidas.

El movimiento telúrico constituye la réplica más intensa registrada desde el miércoles, cuando dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 estremecieron el centro-norte de Venezuela con menos de dos minutos de diferencia, provocando el colapso de cientos de edificios y una de las mayores emergencias humanitarias recientes en el país.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo una magnitud de 4,6 y su epicentro se localizó 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en el litoral del estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la tragedia.

Aunque las autoridades no reportaron daños adicionales, el movimiento provocó nuevos momentos de angustia entre sobrevivientes, familiares de desaparecidos y equipos de rescate que continúan trabajando entre los escombros.

Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes en La Guaira. AFP

Miedo entre quienes siguen buscando a familiares

La réplica sorprendió a Fernán Hernández, de 57 años, mientras intentaba localizar a su hermano bajo las ruinas del edificio de cinco pisos donde vivía.

La diferencia con el terremoto es que aquel vino de lado. Este hizo rebotar el piso. Todos lo sentimos", relató.

Frente a una montaña de concreto pulverizado, materiales de construcción y polvo, Hernández describió el ambiente de desesperación que aún prevalece.

El pánico fue horrible. Lo que queremos es que nos ayuden al máximo para rescatar los cuerpos", expresó.

Otro residente de La Guaira, Isamel Díaz, resumió el sentir de la población con una frase sencilla: "Se sintió bastante".

Equipos de rescate trasladan a una persona tras haberla sacado con vida de entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, estado de La Guaira. AFP

Gobierno descarta nuevos daños tras la réplica

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó mediante un mensaje difundido en Telegram que, hasta el momento, no existen reportes de afectaciones adicionales derivadas del nuevo movimiento sísmico.

"Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional", señaló.

No obstante, las labores de búsqueda y rescate continúan sin pausa, mientras especialistas advierten que las réplicas son habituales después de terremotos de gran magnitud y pueden prolongarse durante días o incluso semanas.

Miles de desaparecidos mantienen la emergencia en Venezuela

Mientras equipos venezolanos y brigadas internacionales trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes, la dimensión real del desastre sigue siendo incierta.

Las autoridades venezolanas han evitado ofrecer una cifra oficial de personas desaparecidas; sin embargo, estimaciones de la ONU sitúan el número en alrededor de 50.000 personas cuyo paradero aún se desconoce.

En La Guaira, el panorama continúa siendo devastador: edificios completamente destruidos, estructuras inclinadas con riesgo de colapso y servicios de emergencia que operan día y noche entre montañas de escombros.

Según el balance oficial más reciente, 774 edificios presentan daños estructurales, de los cuales 189 colapsaron completamente.

¿Qué se sabe hasta ahora del terremoto en Venezuela?

Datos clave

Réplica registrada: magnitud 4,6 .

Epicentro: 27 kilómetros al norte de Caraballeda , estado La Guaira .

Saldo provisional del terremoto: cerca de 1.500 personas fallecidas .

Desaparecidos estimados por la ONU: alrededor de 50.000 .

Edificios afectados: 774 .

Colapsos totales: 189 inmuebles .

Las operaciones de rescate continúan con apoyo nacional e internacional.

La nueva réplica confirma que la emergencia sísmica en Venezuela permanece activa. Aunque el movimiento del lunes no provocó daños adicionales, mantiene en alerta a las autoridades y a miles de familias que continúan esperando noticias de sus seres queridos.

Con las labores de rescate todavía en marcha y un número indeterminado de personas atrapadas o desaparecidas, la prioridad sigue centrada en salvar vidas, recuperar víctimas y estabilizar las zonas afectadas, mientras el país enfrenta las consecuencias de uno de los desastres naturales más severos de su historia reciente.