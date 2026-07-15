Sheinbaum rechaza declaración de la DEA sobre nexo del gobierno con cárteles; 'no tiene fundamento'

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó las declaraciones del jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, quien afirmó que existe una "conexión mortal" entre los cárteles de la droga y el gobierno de México.

La mandataria calificó desde Palacio Nacional esos señalamientos como "desafortunados", asegurando que carecen de fundamento y los atribuyó a motivaciones políticas. Bajo esta premisa, sostuvo que la DEA debería concentrar sus esfuerzos en atender los problemas relacionados con el narcotráfico dentro de su propio país.

Me parece una declaración desafortunada porque es más un tema político que no tiene ningún fundamento. La DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos y debería dedicar sus esfuerzos principalmente a su país", afirmó.

Pide a la DEA investigar el mercado de drogas en EU

Desde el Salón Tesorería, la jefa de Estado recordó que Estados Unidos es el principal mercado consumidor de drogas a nivel mundial y señaló que las autoridades de ese país tienen la responsabilidad de investigar quiénes participan en la distribución de estupefacientes, el lavado de dinero y las redes criminales que operan en su territorio.

En ese sentido, destacó que también existe producción y venta de metanfetaminas y otras drogas dentro de Estados Unidos, por lo que insistió en que la DEA debe enfocarse en combatir esos delitos antes de emitir acusaciones contra México.

La mayor venta de droga en el mundo está en Estados Unidos. ¿Quién la vende, cómo la distribuyen y cómo lavan el dinero? Eso es lo que deberían estar investigando", expresó.