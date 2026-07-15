‘Jando’ fue identificado como el piloto que trasladó a ‘El Mayo’ después de su entrega a EU

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que las investigaciones relacionadas con Mauro Alberto “N”, alias “Jando”, continúan, luego de que se revelara que fue identificado como el piloto que presuntamente trasladó en junio de 2024 a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López hacia Estados Unidos.

En un comunicado difundido este miércoles, la FGR explicó que el 8 de febrero de 2025, en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, integrantes de un grupo delictivo que se desplazaban en un vehículo con blindaje agredieron a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Durante ese enfrentamiento fue detenido Mauro Alberto “N”, también identificado como Alejandro “N”, alias “Jando”. En esa acción perdió la vida un elemento del Ejército Mexicano y otros cinco militares resultaron heridos.

“Al ser detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República, este individuo se identificó con otro nombre. Las pruebas periciales llevadas a cabo posteriormente por la Fiscalía establecieron su verdadera identidad”, indicó.

La dependencia informó que “Jando” fue vinculado a proceso por diversos delitos y fue identificado como presunto integrante del Cártel de Sinaloa, con un alto nivel dentro de esa organización criminal, por lo que fue considerado un objetivo de riesgo para la seguridad nacional.

Asimismo, señaló que Mauro Alberto “N”, alias “Jando”, fue interrogado en su momento sobre su presunta participación dentro de la organización delictiva; sin embargo, negó tener vínculos con ese grupo criminal.

“Jando” fue entregado en agosto a EU

La FGR agregó que, en agosto de 2025, el imputado fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

La institución precisó que, en junio de 2026, la actual administración de la FGR y su equipo localizaron en las carpetas de investigación indicios que permitieron establecer coincidencias en peritajes de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 26 de junio de 2024 a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López desde Culiacán, Sinaloa, hasta Nuevo México, Estados Unidos.

“Cabe destacar que su entrega no extingue las investigaciones. La FGR conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países”, concluyó.

Esta información forma parte de las investigaciones que mantiene abiertas la Fiscalía General de la República, la cual sostiene que la cooperación entre México y Estados Unidos permitirá continuar con las diligencias relacionadas con este caso, pese a que el presunto implicado ya fue puesto a disposición de las autoridades estadounidenses.