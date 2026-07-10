Los drones en honor a Cristiano Ronaldo fueron fake, pero estas son las veces que sí se hizo viral

Tras la eliminación de Portugal frente a España en la Copa del Mundo 2026 comenzó a circular en redes sociales un video que, supuestamente, mostraba un espectáculo de drones realizado en Madeira, ciudad natal de Cristiano Ronaldo, como homenaje al delantero portugués después de anunciar que el Mundial sería el último de su carrera con la selección.

Las imágenes se compartieron miles de veces y muchos usuarios las dieron por reales. Sin embargo, el video había sido generado con inteligencia artificial.

El caso volvió a colocar a Cristiano Ronaldo en tendencia, aunque no por uno de los momentos reales que ha protagonizado a lo largo de su carrera. Durante más de dos décadas, el portugués ha dejado escenas que sí ocurrieron y que se convirtieron en algunos de los videos más recordados del futbol mundial.

El supuesto homenaje con drones a Cristiano Ronaldo era un video hecho con inteligencia artificial

El video mostraba un espectáculo de drones formando la silueta de Cristiano Ronaldo con la playera de Portugal, su tradicional celebración de gol, la bandera portuguesa y la frase “Obrigado, 7”.

La publicación apareció originalmente en TikTok desde la cuenta Seihan AI Films, cuyo perfil se identifica como creador de de videos con inteligencia artificial.

Incluso, el propio video incluye la etiqueta que identifica el contenido como generado mediante IA. Antes de publicar ese supuesto homenaje a Cristiano Ronaldo, el mismo creador ya había compartido otros montajes similares, entre ellos uno inspirado en Lionel Messi durante la Copa del Mundo.

Aunque las imágenes se viralizaron rápidamente después del retiro internacional de Cristiano Ronaldo, el homenaje nunca ocurrió.

A continuación una lista de videos de CR7 que sí fueron reales.

El día que Cristiano Ronaldo dejó abierta su salida del Real Madrid

Uno de los videos más recordados del portugués llegó en 2018, inmediatamente después de conquistar la UEFA Champions League con el Real Madrid.

En la entrevista realizada por Rodrigo Fáez sobre el campo, Cristiano sorprendió al afirmar que en los siguientes días hablaría con los aficionados sobre su futuro.

Aquellas declaraciones provocaron una enorme repercusión y, tiempo después, terminaron anticipando su salida del club blanco.

“Eso de comiditas y abracitos no cuenta para mí”

En una conferencia de prensa de 2016, Cristiano Ronaldo respondió a una pregunta sobre la amistad dentro del vestidor.

El portugués explicó que no consideraba indispensable convivir fuera de la cancha con sus compañeros y dejó una frase que, años después, volvió a viralizarse en TikTok y otras plataformas.

Yo no tengo que cenar con Benzema o Bale que venga a mi casa a cenar. Eso para mí no es lo más importante, lo más importante es dentro el campo. Somos compañeros, sabemos lo que queremos, sabemos lo que jugamos. Eso de comiditas fuera, abracitos y besitos para mí no cuentan para nada, lo importante dentro del campo es hacer que el equipo gane.

Desde entonces, el fragmento ha sido utilizado en miles de videos y memes.

Cristiano Ronaldo animó a un compañero antes de una tanda de penales

Durante la Eurocopa de 2016, Cristiano protagonizó otro momento que fue ampliamente compartido.

Antes de una tanda de penales, el capitán portugués se acercó a João Moutinho para pedirle que cobrara con confianza y personalidad.

Las cámaras captaron el momento y el video terminó convirtiéndose en una de las escenas más recordadas del camino de Portugal hacia el título continental.

“Soy el mejor jugador de la historia”

En una entrevista con Edu Aguirre, Cristiano Ronaldo aseguró que se considera el mejor futbolista de la historia.

El delantero argumentó que esa percepción se basa en sus registros goleadores y afirmó que nunca ha visto a un jugador mejor que él.

Las declaraciones generaron debate entre aficionados y volvieron a colocar su nombre en tendencia.

“Somos los dos guapos”

También con Edu Aguirre, Cristiano protagonizó uno de sus momentos más relajados frente a las cámaras.

Cuando le preguntaron cuál de los dos era más guapo, el portugués respondió entre sonrisas: “somos los dos guapos”.

El fragmento continúa circulando constantemente en redes sociales.

“Los dos somos buenos”

En otra entrevista con Josep Pedrerol, Cristiano Ronaldo fue cuestionado sobre quién era mejor, si Lionel Messi o él.

El portugués respondió de forma breve: “los dos somos buenos”.

Pedrerol le preguntó si no le había gustado la pregunta porque no sonrió. El jugador pidió que le repitieran la pregunta y respondió lo mismo, pero con una sonrisa.

La chilena contra la Juventus

Uno de los goles más recordados de su carrera llegó en los cuartos de final de la UEFA Champions League frente a la Juventus.

Cristiano Ronaldo conectó una chilena a 2.38 metros de altura que sorprendió incluso a Gianluigi Buffon, quien permaneció inmóvil ante el remate.

La anotación sigue siendo uno de los videos más vistos de toda su trayectoria.

El salto de 2.56 metros ante la Sampdoria

En 2019, ya como jugador de la Juventus, Cristiano volvió a hacerse viral gracias a un remate de cabeza frente a la Sampdoria.

El portugués alcanzó una altura de 2.56 metros antes de conectar el balón y marcar uno de los goles más espectaculares de su carrera.

La imagen de su suspensión en el aire dio la vuelta al mundo.

El día que retiró unas botellas de refresco

Durante una conferencia de prensa de la Eurocopa de 2020, Cristiano apartó dos botellas de refresco colocadas frente a él.

Después levantó una botella de agua y dijo simplemente: “agua”.

La escena se convirtió en uno de los videos más compartidos de ese torneo.

“Solo la muerte no tiene solución”

En una entrevista con Josep Pedrerol, Cristiano dejó otra frase que continúa apareciendo con frecuencia en videos motivacionales.

“Solo la muerte no tiene solución. Todo lo demás tiene solución. La vida es bella”.

La declaración trascendió el ámbito deportivo y sigue siendo una de las citas más compartidas del portugués.

Ni Cristiano Ronaldo se salvó de los controles de seguridad

Durante la actual Copa del Mundo también se volvió viral un video en el que Cristiano Ronaldo pasa por una revisión de seguridad con un detector de metales antes de ingresar a un estadio.

Las imágenes muestran que el protocolo se aplica de la misma manera para todos los integrantes de las delegaciones, incluido uno de los futbolistas más reconocidos del planeta.

Aunque el supuesto homenaje con drones resultó ser una creación hecha con inteligencia artificial, la carrera de Cristiano Ronaldo está llena de momentos auténticos que, por sí solos, han logrado convertirse en algunos de los videos más virales en la historia del futbol.