Batman: Caped Crusader: fecha y hora de estreno en Prime

La serie animada de Prime Video estrenará sus 10 nuevos episodios el próximo 31 de julio, con el esperado debut del Guasón y la llegada de otros clásicos enemigos del Caballero de la Noche.

La espera está por terminar para los seguidores del Hombre Murciélago. Prime Video estrenará el 31 de julio de 2026 la segunda temporada de Batman: Caped Crusader, una entrega que promete ampliar el universo de Ciudad Gótica con nuevos personajes, más misterios y un renovado enfrentamiento contra algunos de los villanos más emblemáticos de DC.

Foto: Captura de video

Después de una primera temporada que conquistó a la crítica por su estilo inspirado en el cine noir y su ambientación retro, la serie animada desarrollada por Warner Bros. Animation continuará apostando por una versión más oscura y detectivesca del héroe.

¿Qué se sabe de la segunda temporada?

La nueva entrega estará conformada por 10 episodios, los cuales llegarán al catálogo de Prime Video el mismo día de su estreno.

La historia retomará el tono sombrío que caracterizó la primera temporada y expandirá el panorama criminal de Gotham con nuevas interpretaciones de personajes clásicos, respetando la estética inspirada en la década de 1940.

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¿El Guasón finalmente hará su aparición?

Sí. Después del misterioso adelanto que dejó el cierre de la primera temporada, todo apunta a que el Guasón será uno de los principales protagonistas de esta nueva historia.

Las imágenes promocionales reveladas muestran por primera vez al icónico villano dentro de este universo, donde se perfila como una de las mayores amenazas para Batman.

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¿Qué otros villanos llegarán a Ciudad Gótica?

Además del esperado debut del Guasón, la nueva temporada incorporará a varios enemigos clásicos del Caballero de la Noche, cada uno con una reinterpretación acorde con el estilo de la serie.

Entre ellos destacan:

Edward Nygma (El Acertijo), con una imagen adaptada a la época en la que se desarrolla la historia.

El Espantapájaros, cuyo diseño buscará potenciar el terror psicológico.

El Sombrerero Loco, personaje que tendrá una versión con cambio de género, siguiendo la línea creativa utilizada anteriormente con el Pingüino.

Roxy Rocket, una de las villanas más recordadas por los seguidores de las series animadas de Batman.

¿Habrá nuevos aliados para Batman?

Las imágenes también muestran la aparición de Carrie Kelley, personaje reconocido en los cómics por convertirse en la primera Robin femenina.

Su vestimenta recuerda al Gris Fantasma (Grey Ghost), lo que ha despertado diversas teorías entre los seguidores sobre el papel que desempeñará en esta nueva historia.

¿Quiénes regresan al elenco y al equipo creativo?

La producción conservará a la mayor parte de su elenco principal. Hamish Linklater volverá a prestar su voz a Bruce Wayne y Batman, acompañado por Jamie Chung, Jason Watkins, Eric Morgan Stuart, Krystal Joy Brown, Michelle C. Bonilla y Bumper Robinson, quienes retomarán sus respectivos personajes.

En la producción ejecutiva también regresan nombres de peso como J.J. Abrams, Matt Reeves y Bruce Timm, responsables de mantener la identidad visual y narrativa que convirtió a la primera temporada en una de las propuestas animadas de DC más comentadas de los últimos años.

Con nuevos villanos, aliados inesperados y una historia que profundizará en el lado más oscuro de Ciudad Gótica, Batman: Caped Crusader buscará consolidarse como una de las producciones animadas más destacadas de este 2026.