Frentes Políticos / 28 de julio de 2026

1. Democracia y distancia. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura sobre el giro político en Nicaragua, sin romper la tradición diplomática mexicana, y reivindicó la autodeterminación de los pueblos, pero reiteró que su gobierno está a favor de la democracia. Cerró la puerta a cualquier comparación al recordar que en México hay elecciones sexenales y revocación de mandato. De paso, respondió a Javier Milei al negar una campaña contra Argentina y sostuvo que, por el contrario, es su administración la que enfrenta ataques coordinados. Equilibrio diplomático, con prudencia y un mensaje de respeto hacia el exterior sin escalar el conflicto.

2. Deudas y deudos en el paraíso. Baja California Sur dice tener playas y turismo de clase mundial, pero con 211 fosas clandestinas localizadas entre 2021 y 2026 y mil 208 personas desaparecidas desde 2019 la postal es engañosa. El gobernador Víctor Castro Cosío destaca presupuestos, drones y equipo para búsqueda, pero las cifras infladas no sustituyen los resultados reales. Las madres buscadoras continúan excavando y protestando para ser escuchadas, lo que expone una crisis que no admite triunfalismos. Un polo turístico no puede presumirse completo cuando cientos de familias se preguntan dónde están los suyos. No, señor.

3. Encrucijada 2027. Cuauhtémoc Blanco ya no necesita adversarios; le basta con su propio expediente político. El exgobernador de Morelos carga con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 8 mil 641 mdp pendientes por aclarar, mientras las imágenes de sus viajes por Europa y su vida nocturna chocan con el discurso de austeridad que Morena presume como sello de identidad. Sin procesos penales en su contra, pero con un creciente desgaste político, el partido enfrenta un dilema: decidir si el exfutbolista todavía aporta votos o si se ha convertido en un lastre demasiado costoso. ¿Activo o pasivo? Ya pesa demasiado.

4. Credibilidad en examen. La crisis por el examen de admisión de la UNAM entró en una fase decisiva. El rector Leonardo Lomelí instaló una comisión técnica con autonomía para revisar el proceso y requerir toda la información necesaria. Fue contundente: “todas las opciones están sobre la mesa”. La prioridad, dijo, es esclarecer lo ocurrido y dar certeza a miles de aspirantes. La UNAM enfrenta una prueba que va más allá de un concurso de ingreso: recuperar la confianza en la transparencia de uno de sus procesos más sensibles. Y los alumnos tramposos: vergüenza nacional.

5. Desubicada. Hay frases que no admiten matices y retratan a quien las pronuncia. La alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, Mari Luz Velázquez, respondió a un adulto mayor con un desdén que hizo más ruido que cualquier informe de gobierno: “Usted ya va de salida. Hay que cuidar a los jóvenes”. La reacción fue inmediata. Los asistentes le recordaron que el respeto no tiene fecha de caducidad. Y cuando le señalaron que ella también “va de salida”, pidió respeto. Con declaraciones como ésta, quienes verdaderamente podrían ir de salida son los de su propio partido. Conviene que lo piense.