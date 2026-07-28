Recuerden que hay esperanza: Emilio Osorio se sinceró sobre 'El otro padre', su serie de Netflix

El actor mexicano Emilio Osorio se encuentra celebrando un nuevo y emocionante capítulo en su carrera, tras debutar oficialmente en Netflix como parte del elenco principal de El otro padre, un melodrama familiar de 10 episodios que llegó a la plataforma el fin de semana, marcando su consolidación y su madurez artística.

La serie sigue la historia de una familia que colapsa tras una crisis médica inesperada, la cual saca a la luz un secreto guardado durante dos décadas que obligará a sus protagonistas a confrontar su pasado y sacudirá la vida de dos familias. En esta historia, Emilio da vida a Bernardo, un personaje que no sólo le exigió un esfuerzo actoral intenso, sino también una rigurosa transformación física.

“El papel de Bernardo desde el principio fue muy retador. Por cuestiones de la historia tuve que pasar por un proceso de dieta, mucho ejercicio y una disciplina de tener el cuerpo al 100%. Hubo momentos con cuatro procesos de deshidratación controlada para escenas específicas que, quieras o no, también te pegan emocionalmente”, compartió Emilio en entrevista con Excélsior.

Más allá del reto técnico, el actor reconoce que conectó muy profundamente con su personaje por la similitud que tiene con su vida personal.

“Creo que Bernardo es el ‘¡Ay, Emilio!’ de su familia. Somos personalidades a las que a veces nos gana la ingenuidad o no sabemos bien dónde estamos pisando, pero nos metemos por amor. Bernardo hace literalmente de todo para apoyar en la crisis de su hermana”, refiere el actor.

dsadasdsasa Emilio Osorio

En este proyecto, Emilio compartió espacio con figuras consolidadas de la industria como Manolo Cardona, Erik Hayser y Paola Núñez. Además, representó un entrañable reencuentro con actrices con las que ya había coincidido previamente, como Silvia Navarro y Azul Guaita.

“Trabajar otra vez con Silvia y con Azul fue muy enriquecedor por el cariño que ya existe entre nosotros. Y ver actuar a figuras como Paula Núñez te genera esa incertidumbre bonita de decir: ‘Tengo que llegar a ese nivel y conectar para que la historia funcione’. Fue una gran escuela”, asegura.

Emilio destaca que el verdadero propósito de la producción es conectar con las emociones del público desde la empatía y la reflexión, ofreciendo un mensaje de esperanza y una mirada hacia el futuro frente a la crudeza de las situaciones de salud y los secretos familiares que aborda la serie.

“Lo más importante que puede generar nuestro trabajo es recordar que hay esperanza”, concluye.