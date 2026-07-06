Cristiano Ronaldo: Así le fue a Portugal con CR7 en Mundiales 

En un intenso duelo ibérico de octavos de final del Mundial 2026, España eliminó a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino en el tiempo añadido (1-0).

El tanto en el minuto 90+1 dejó sin respuesta a una Portugal que resistió con garra, pero no pudo evitar la derrota ante su gran rival.

Cristiano Ronaldo cierra con esta derrota su historia en Copas del Mundo. El astro portugués estuvo en seis ediciones mundialistas. Reuters

Cristiano Ronaldo, que disputaba presumiblemente su último Mundial, vio cómo su sueño de levantar la Copa del Mundo se apagaba de forma cruel. A sus 41 años, luchó hasta el final, pero el destino quiso que su adiós mundialista fuera hoy.

¿Cómo fue la carrera de Cristiano Ronaldo con Portugal en Copas del Mundo?

Cristiano Ronaldo disputó seis Mundiales con Portugal (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), convirtiéndose en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas de la cita mundialista.

Su mejor torneo fue el de 2006 en Alemania, donde Portugal alcanzó las semifinales y terminó en cuarto lugar, con Ronaldo como una de las figuras emergentes del equipo.

En 2006, el joven Ronaldo (21 años) jugó seis partidos, anotó un gol (de penalti) y fue clave en el avance hasta semis, cayendo ante Francia y luego en el partido por el tercer puesto.

En 2010 (Sudáfrica), Portugal llegó a octavos: Ronaldo jugó cuatro partidos, marcó un gol y dio una asistencia, pero cayó ante España.

En 2014 (Brasil), fue la peor participación de los lusos. Enclavados en el Grupo G, terminaron en tercer lugar con 4 puntos tras ser goleados por Alemania (0-4), empatar con Estados Unidos (2-2) y derrotar a Ghana (2-1), quedando fuera por diferencia de goles. CR7 disputó tres encuentros y sumó un gol y una asistencia.

En 2018 (Rusia), Ronaldo brilló con cuatro goles en cuatro partidos (incluido un hat-trick ante España), pero Portugal fue eliminada en octavos. En 2022 (Qatar), alcanzó los cuartos de final: jugó cinco partidos y marcó un gol histórico.

Finalmente, en 2026, participó en la fase de grupos y octavos, sumando tres goles en su cuenta personal antes del adiós.

A lo largo de estos torneos, Ronaldo demostró longevidad y liderazgo, llevando a Portugal a rondas eliminatorias en la mayoría de sus participaciones, aunque el título siempre se le resistió.

Cristiano Ronaldo solamente sumó 1 gol en partidos de eliminación directa en los Mundiales. Reuters

Los números de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo

Mundiales jugados: 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

Partidos disputados: 26

Minutos jugados: 2.116

Goles: 11

Asistencias: 2

Goles en fase de grupos: La mayoría de sus tantos

Goles en eliminatorias: 1

Primer gol en Mundial: 2006

Récord único: Primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos

Mejor posición con Portugal: Cuarto lugar (2006)