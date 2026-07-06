Cristiano Ronaldo se despide de las Copas del Mundo tras la eliminación de Portugal frente a España

Al final el futbol fue cruel con Cristiano Ronaldo. Seis Copas del Mundo después, en el vigésimo sexto partido, El Bicho encontró el final de su trayectoria en Mundiales. Y lo hizo eclipsado por Mikel Merino, quien entró de cambió para darle a España la alegría del triunfo 1-0 sobre Portugal en su duelo de octavos de final en el impresionante campo del Estadio Dallas.

Merino apenas tenía seis minutos en el campo cuando España recordó su efectiva forma de hilvanar pases rápidos y así fue como le hicieron llegar al falso nueve del Arsenal la oportunidad que no desperdició para vencer a Diogo Costa, que ahora sí non pudo evitar la caída del marco portugués como hizo hasta en tres ocasiones en la primera mitad.

¿Cómo cierra Cristiano Ronaldo su historia en Mundiales?

Para Ronaldo fue un triste adiós. Su cuenta personal de goles quedó en 976 de los cuales apenas 11 cayeron en partidos mundialistas. El domingo asistió a la conferencia de prensa para confirmar que de perder, este sería su último juego en Copas del Mundo.

Y en la medida de sus ahora limitadas capacidades intentó con un disparo y un remate acrobático superar a Unai Simón, pero es que a la versión de este Bicho simplemente ya no le da para brillar como antaño.

Cristiano entra al ocaso de su carrera con muchas de las marcas más impresionantes para un delantero, pero con un pendiente que ya no podrá conquistar: ser campeón del Mundo con Portugal.

¿Cuál es la nueva marca de minutos sin recibir goles en Mundiales?

Simón justifica el empecimiento de Luis de la Fuente como el portero titular de España pese a las críticas. Ya lleva cinco juegos de este Mundial sin aceptar gol y su rendimiento ya lo hizo superar la marca del histórico italiano Walter Zenga de 517 minutos y llevó ese récord hasta los 610, la cual también la nueva marca de imbatibilidad en la historia de los Mundiales, pues al final de la primera mitad, La Roja dejó atrás el registro histórico de 569 minutos que tuvo Suiza entre sus participaciones mundialistas de Estados Unidos 1994, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 sin recibir goles.