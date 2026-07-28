Natanael Cano anuncia gira 2026 por estadios en México: fechas, preventa y precios de boletos

Después de varios días de expectativa y una campaña para ganar un millón de pesos que mantuvo atentos a miles de seguidores, Natanael Cano confirmó su regreso a los escenarios mexicanos con una gira por estadios que promete convertirse en uno de los eventos más importantes del regional mexicano en 2026.

El creador de los corridos tumbados iniciará el Natanael Cano Vol. 1 Tour con dos conciertos en recintos de gran capacidad, donde además presentará en vivo las canciones de su próximo álbum de estudio. El anuncio también vino acompañado de los detalles sobre la preventa de boletos y la promesa de que pronto se revelarán nuevas ciudades.

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Natanael Cano anuncia gira 2026 por estadios en México: fechas y ciudades confirmadas

La promotora OCESA confirmó que el Natanael Cano Vol. 1 Tour arrancará en septiembre con dos presentaciones oficiales.

La primera será el 18 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Una semana después, el 25 de septiembre, el cantante se presentará en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara. La empresa organizadora adelantó que el recorrido incluirá más fechas, aunque por ahora no ha revelado cuáles serán las siguientes ciudades.

Este anuncio marca el regreso de Natanael Cano a los grandes escenarios en solitario, después del éxito de sus conciertos en los últimos años, que lo consolidaron como una de las principales figuras del regional mexicano contemporáneo.

La gira también servirá para presentar oficialmente su nuevo material discográfico, una producción con la que el intérprete busca abrir una nueva etapa en su carrera.

¿Cuándo es la preventa y venta general de boletos para Natanael Cano en México?

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, la plataforma encargada de la venta oficial.

De acuerdo con la información publicada por la boletera, la preventa Banamex comenzará el 30 de julio de 2026 a las 14:00 horas, mientras que la venta general iniciará el 31 de julio, una vez concluido el periodo exclusivo para tarjetahabientes.

Como ocurre con otros conciertos organizados por OCESA, también habrá experiencias VIP, estacionamiento y accesos especiales, los cuales podrán adquirirse por separado.

La empresa recomienda comprar únicamente en los canales oficiales para evitar fraudes y garantizar la validez de los boletos.

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Estas son las sedes donde se presentará Natanael Cano durante su tour 2026

Hasta el momento, el calendario oficial contempla dos conciertos:

18 de septiembre de 2026

Estadio GNP Seguros: Dirección: Viaducto Río de la Piedad S/N, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México, CDMX.

25 de septiembre de 2026

Coliseo GNP Seguros Guadalajara: Avenida Patria 1201, UAG, C.P. 45110, Zapopan, Jalisco. Este recinto corresponde al antiguo Estadio 3 de Marzo, remodelado como sede para espectáculos.

Ambos recintos figuran entre los escenarios más importantes del país para espectáculos masivos y forman parte de la nueva etapa del cantante.

Aunque en redes sociales circulan rumores sobre posibles presentaciones en Monterrey y otras ciudades, OCESA aún no confirma nuevas fechas, por lo que los seguidores deberán permanecer atentos a los anuncios oficiales.

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"Natanael Cano Vol. 1": el nuevo álbum que acompañará la gira por México

El tour toma su nombre del próximo álbum del cantante, "Natanael Cano Vol. 1", proyecto que el artista promocionó durante las últimas semanas mediante una campaña interactiva que llamó la atención de sus seguidores.

Como parte de esa estrategia, aparecieron códigos QR en distintos puntos de la Ciudad de México que permitían descubrir pistas relacionadas con el lanzamiento del disco, una dinámica que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del intérprete.

Aunque todavía no se conoce el listado completo de canciones, el álbum marcará el inicio de una nueva etapa para el artista, quien continúa como uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados y uno de los músicos mexicanos más escuchados en plataformas digitales.

Durante los conciertos, el público también podrá escuchar algunos de los temas que impulsaron su carrera, entre ellos "PRC", "AMG", "Pacas de billetes", "Cuerno Azulado", "Madonna" y "Amor tumbado".

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¿Ya hay precios para los conciertos de Natanael Cano?

Aunque por ahora solo existen dos fechas oficiales, OCESA y Ticketmaster dejaron abierta la posibilidad de ampliar el recorrido en los próximos meses. Mientras tanto, ya se dieron a conocer los precios para el concierto en la Ciudad de México.

Precios de los boletos

VIP: $4,439

Paquete VIP: $9,958

General A: $2,827

Paquete VIP General A: $7,414

General B: $1,600

Paquete VIP General B: $6,031

GNP: $2,827 , $3,450 y $4,311

Verde B: $2,331 , $2,797 y $3,497

Verde C: $1,125 , $1,701 y $1,871

Naranja B: $1,674 , $2,009 y $2,310

Naranja C: $967 , $1,161 y $1,277

Personas con discapacidad (PSC): $1,600

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Los precios ya incluyen los cargos por servicio. Además, al finalizar la compra, Ticketmaster aplicará un cargo único por procesamiento de orden de 50 pesos, sin importar la cantidad de boletos adquiridos.

La disponibilidad de los boletos dependerá del inventario de la boletera. El horario estimado para el inicio del concierto es a las 21:00 horas.

Con esta gira, Natanael Cano buscará consolidar el éxito que ha construido durante los últimos años y demostrar el alcance que mantienen los corridos tumbados dentro de la industria musical.

Si bien el tour comenzará con dos conciertos, todo apunta a que el calendario crecerá en los próximos meses, por lo que sus seguidores deberán mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer las próximas fechas y sedes.