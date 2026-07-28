Todo lo que debes recordar antes de ver Spider-Man: Un Nuevo Día: De la soledad a un nuevo traje

Después de cerrar una trilogía que cambió por completo la vida de Peter Parker, Spider-Man: Un Nuevo Día abrirá una etapa muy diferente para el héroe de Tom Holland.

La película no retomará la historia exactamente donde terminó Spider-Man: No Way Home, sino que presentará a un protagonista que dejó atrás casi todo lo que conocía.

Por eso, antes del estreno vale la pena hacer un repaso por los momentos que marcaron el camino de Peter Parker, entender cómo terminó completamente solo y conocer qué cambios traerá esta nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel.

Peter Parker inicia una nueva etapa en Spider-Man: Un Nuevo Día tras los eventos de No Way Home. X @Kulturlesite_

El hechizo de Doctor Strange cambió el destino de Peter Parker

La historia que llevará a Spider-Man: Un Nuevo Día comenzó realmente en Spider-Man: Lejos de casa. Al final de esa película, Mysterio reveló públicamente que Peter Parker era Spider-Man, exponiendo su identidad ante el mundo entero.

A partir de ese momento, el joven dejó de tener una vida normal. Las personas cercanas a él también comenzaron a sufrir las consecuencias, especialmente MJ, Ned y la tía May, quienes quedaron involucrados en una situación que escapaba por completo de su control.

Con la intención de arreglar las cosas, Peter acudió al Doctor Strange para lanzar un hechizo que hiciera olvidar a todos su identidad secreta. Sin embargo, la magia no salió como estaba planeada y terminó provocando una fractura en el multiverso.

Eso permitió la llegada de algunos de los enemigos más conocidos de Spider-Man, entre ellos Duende Verde, Doctor Octopus, Electro, Lagarto y Hombre de Arena. Al mismo tiempo, el público vio reunidas por primera vez a las versiones del héroe interpretadas por Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El final de Spider-Man: No Way Home cambió para siempre el futuro de Peter Parker en el UCM. Marvel

El sacrificio que dejó a Peter completamente solo

La batalla para detener el colapso del multiverso tuvo un precio muy alto.

Durante el enfrentamiento, Peter perdió a la tía May, una de las personas más importantes de su vida y quien le recordó el principio que ha definido al personaje desde hace décadas, que un gran poder implica una gran responsabilidad.

Pero esa no fue la única pérdida. Cuando llegó el momento de salvar al multiverso, Peter entendió que no bastaba con ocultar que él era Spider-Man. La única solución consistía en pedir que todos olvidaran por completo quién era Peter Parker.

De un momento a otro desaparecieron los recuerdos de todas las personas que habían formado parte de su vida. Sus amigos, sus aliados e incluso quienes habían luchado junto a él dejaron de reconocerlo.

Ese fue el verdadero final de la primera etapa del Spider-Man interpretado por Tom Holland.

Tom Holland regresa como Peter Parker en Spider-Man: Un Nuevo Día, la nueva película de Marvel. X @InternetH0F

Así inicia Spider-Man: Un Nuevo Día

La nueva película encuentra a Peter en una realidad completamente distinta.

Ahora vive solo en Nueva York, sin el respaldo de los Vengadores y utilizando un traje confeccionado por él mismo, muy diferente a los que utilizó durante la trilogía anterior gracias a la tecnología de Tony Stark.

Aunque Happy Hogan todavía recuerda haber trabajado junto a Spider-Man, ya no conserva ningún recuerdo relacionado con Peter Parker.

Lo mismo ocurre con MJ y Ned. Al final de No Way Home, Peter estuvo a punto de contarles nuevamente quién era, pero decidió no hacerlo para evitar que volvieran a convertirse en un objetivo de sus enemigos.

Todo indica que Spider-Man: Un Nuevo Día mostrará una versión mucho más independiente del héroe, enfocada en combatir el crimen en las calles de Nueva York y resolver problemas más cercanos a los que han caracterizado al personaje en los cómics.

Spider-Man vuelve a recorrer las calles de Nueva York en Spider-Man: Un Nuevo Día. X @PopBase

Lo confirmado y las teorías que siguen dando de qué hablar para Spider-Man: Un Nuevo Día

Como suele ocurrir con las producciones de Marvel, buena parte de la trama permanece bajo secreto, aunque eso no ha impedido que aparezcan distintas teorías entre los seguidores.

Uno de los mayores misterios gira alrededor de Sadie Sink. La actriz, conocida por Stranger Things, ya forma parte del reparto, pero Marvel no ha revelado qué personaje interpretará.

Entre las posibilidades que más se comentan aparecen Jean Grey, Gwen Stacy, Mayday Parker, Rachel Summers e incluso un personaje completamente nuevo. Hasta ahora, ninguna de esas versiones ha sido confirmada por el estudio.

Otra teoría frecuente tiene como protagonista al simbionte de Venom. Al final de No Way Home, una pequeña parte del organismo quedó en el universo principal de Marvel, por lo que muchos seguidores consideran que ese detalle tendrá consecuencias en la nueva película.

Incluso existe la expectativa de ver a Peter Parker utilizando el icónico traje negro. Sin embargo, Marvel tampoco ha confirmado que el simbionte forme parte de la historia de Spider-Man: Un Nuevo Día.