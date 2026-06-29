Crecen críticas contra Cristiano Ronaldo en el Mundial: “está muy estático”

Cristiano Ronaldo sigue generando polémica en el Mundial 2026 y ello se debe a su desempeño en la cancha con la selección de Portugal. Para algunos analistas y exjugadores, ven que CR7 ‘está muy estático’ y ‘ya no le da’, previo al duelo que sostendrán ante Croacia en los Dieciseisavos de final.

Diego Forlán ve como un problema que Cristiano Ronaldo esté en el centro, como nueve y se queda en la zona para aprovechar el gol.

Cristiano Ronaldo suma dos goles en el Mundial 2026 Reuters

“Porque él ya no sale a buscar la pelota. Pero termina condicionando a Portugal. Porque es la típica situación cuando te dicen: ‘No, yo me quedo acá porque estoy cerquita del arco para hacer un gol’”, indicó durante el programa La Casa del Kun, que se transmite por ESPN.

Forlán agregó que ello termina perjudicando a su selección “porque los dos marcadores centrales se te quedan ahí: vos no te movés y los centrales se quedan. Uno toma referencia, el otro sobra y no tenés quién te puede llegar, porque vos empezás a cerrar ese lugar. Si se moviera un poquito para los costados, los demás pueden entrar. Él está muy estático”.

Le sugirieron a Cristiano Ronaldo moverse por los costados Reuters

Por su parte, Sergio ‘Kun’ Agüero atizó más la polémica: “creo que ya no le da”.

El delantero de 41 años ha recibido duras críticas por su escasa contribución en los partidos de Portugal, en particular por su falta de trabajo defensivo cuando el resto del equipo se repliega, pero el técnico Roberto Martínez defendió a Cristiano Ronaldo tras el empate 0-0 con Colombia en el cierre de la Fase de Grupos.

“Obviamente, no comparamos a los jugadores de nuestro equipo con otros para tomar decisiones. Creo que eso sería bastante infantil y muy poco profesional. Puedo asegurarles que monitorizamos toda la información (de los jugadores) que recibimos en directo durante los partidos”, indicó el técnico de Portugal.