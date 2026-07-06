Asombrosa lista de récords con la que Cristiano Ronaldo busca inclinar el debate del GOAT a su favor

La eterna disputa por definir quién es el futbolista más grande de todos los tiempos se mantiene más encendida que nunca. En esta recta definitiva de su trayectoria, Cristiano Ronaldo presume una demoledora colección de logros individuales que fortalecen de manera contundente su posición en el Olimpo del balompié, demostrando una ventaja en récords absolutos frente a la que ostenta Lionel Messi.

El astro de la Selección de Portugal se ha consolidado como el máximo goleador de la historia del futbol con una cifra sin precedentes de 976 goles oficiales en su carrera profesional. Esta estratosférica marca la redondeó en la presente Copa del Mundo después de marcarle un penalti a Croacia y un doblete a Uzbekistán. Por si fuera poco, comanda el registro de combinados nacionales con 146 goles internacionales, superando ampliamente a Messi, capitán de Argentina, que tiene 124 dianas.

El dominio en la UEFA Champions League y Mundiales

El legado del delantero portugués en la disputa por ser considerado el mejor futbolista de todos los tiempos se fundamenta en su jerarquía dentro de las competencias de máxima presión internacional.

En la UEFA Champions League, el atacante portugués no solo es el máximo anotador histórico con 140 dianas (Messi quedó con 129), sino que además es el máximo asistente de la Champions con 42 pases para gol, superando de forma directa las estadísticas de Ángel Di María (41) y Lionel Messi (40).

A nivel de selecciones, el exjugador del Real Madrid y Manchester United selló en el Mundial 2026 un hito jamás visto en el deporte: es el único futbolista en la historia capaz de anotar en seis ediciones de la Copa del Mundo diferentes (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y EE.UU . Mexico y Canadá 2026), acumulando un total de 10 goles en la máxima justa del planeta.

Versatilidad de recursos: Una ventaja numérica irrefutable

La balanza en la comparativa individual se inclina hacia El Comandante debido a su impresionante variedad de recursos técnicos para definir frente al arco, un apartado donde el argentino muestra menos diversidad en registros generales:

Efectividad desde los once pasos : Registra un total de 169 penaltis anotados con éxito en tiempo regular.

: Registra un total de anotados con éxito en tiempo regular. Poderío aéreo absoluto : Presume el récord de 151 goles de cabeza en el futbol moderno.

: Presume el récord de en el futbol moderno. Dominio ambidiestro : Suma más de 170 goles con la pierna izquierda (su extremidad menos hábil).

: Suma más de (su extremidad menos hábil). Tripletes letales: Es el jugador con más Hat-tricks en el siglo XXI al sumar 66 tripletes, superando los 57 de la estrella de Rosario.

Finalmente, el ariete luso presume de un éxito multiliga inigualable. Es el único espécimen que ha logrado conquistar el campeonato de goleo en las tres ligas de mayor coeficiente de Europa: la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España y la Serie A de Italia, hito al que se le suma otra bota de oro con récord histórico de 35 goles en la Saudi Pro League. Ante la imponente avalancha de datos fríos, la corona del GOAT encuentra argumentos de peso en los botines del mítico dorsal siete.