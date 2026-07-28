D4vd irá a juicio por la muerte de Celeste Rivas; jueza encuentra pruebas suficientes

D4vd enfrentará un juicio por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado en un automóvil registrado a nombre del cantante. Una jueza de Los Ángeles resolvió que el caso cuenta con elementos suficientes para continuar el proceso en su contra.

Al final de una audiencia de cinco días, la jueza Charlaine Olmedo determinó que hay suficiente evidencia contra el artista que justifique el juicio.

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El cantante de 21 años y cuyo nombre real es David Anthony Burke, es sospechoso de apuñalar a muerte a Celeste Rivas Hernández, una joven estadounidense con quien supuestamente habría sostenido una relación sexual desde que ella tenía 13 años y él, 18.

La adolescente amenazó con "acabar" la carrera del cantante unas 24 horas de su muerte y tres días antes de que D4vd publicara su primer álbum, según mensajes presentados por la fiscalía el lunes.

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"Te voy a estrangular (...) acabaré con tu carrera y tu vida, lo arruinaré todo", escribió Rivas en un mensaje.

De acuerdo con el fiscal, al día siguiente, a finales de abril de 2025, D4vd pagó un Uber para que la joven fuera a su casa y "deshacerse" de ella.

Luego, habría intentado borrar sus huellas. Habría ordenado motosierras por Amazon y una piscina inflable para descuartizarla, así como un incinerador de jardín que, al parecer, era muy pequeño para el cuerpo.

Foto: Instagram d4vddd

El cuerpo en descomposición de Rivas fue encontrado cuatro meses después, en septiembre de 2025, en el maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante.

Burke ha negado un cargo de asesinato, uno de abuso sexual continuado de un menor de 14 años y otro de mutilación ilegal de restos humanos.

De ser hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua o a pena de muerte.

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En la audiencia se demostró que la familia de Celeste conocía de su relación con el cantante. Sus padres firmaron un documento notarial para autorizar que viajará con él a Londres en septiembre de 2024.

La joven estuvo en embarazo y se realizó un aborto, de acuerdo con mensajes de texto presentados en la audiencia. Mantuvo su contacto con D4vd meses después de su separación en noviembre de 2024.

Foto: Instagram d4vddd

Blair Berk, uno de los abogados de Burke, aseguró que, en este caso sin testigos ni arma homicida, "no hay evidencia de una intención deliberada de matar".

"No hay nada en este caso que suene como un accidente", respondió la fiscal Beth Silverman. Y acusó a la defensa de querer "ensuciar a la víctima".

La próxima audiencia para discutir la fecha del juicio será el 31 de agosto.

Con información de AFP.