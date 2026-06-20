¡A ritmo de mariachi! Georgina Rodríguez festeja a Cristiano Ronaldo Jr. con toque mexicano

Georgina Rodríguez volvió a captar la atención de las redes sociales tras compartir detalles de la celebración de cumpleaños de Cristiano Ronaldo Jr., hijo mayor del astro portugués. La modelo e influencer organizó una fiesta especial para el joven futbolista, quien estuvo rodeado de amigos y familiares en un ambiente relajado y lleno de sorpresas.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, Georgina mostró algunos de los momentos más destacados del festejo, donde los invitados disfrutaron de comida, actividades recreativas y momentos de convivencia alrededor de la piscina.

Un pastel especial para "JR7"

Uno de los momentos más llamativos de la celebración fue la aparición de un original pastel elaborado con donas y decorado con el mensaje "Happy Birthday JR7", un guiño al apodo con el que muchos aficionados identifican al hijo de Cristiano Ronaldo.

Las imágenes rápidamente generaron miles de reacciones entre los seguidores de la familia, quienes destacaron la creatividad y el ambiente familiar del festejo.

Los mariachis se robaron el show

Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando un grupo de mariachis apareció para interpretar las tradicionales canciones de cumpleaños ante la emoción de Cristiano Jr. y sus invitados.

El detalle mexicano organizado por Georgina Rodríguez se convirtió en uno de los momentos más comentados de la celebración y provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde el video rápidamente se volvió viral.

Cristiano Jr. sigue los pasos de su padre

Mientras Cristiano Ronaldo continúa concentrado con la Selección de Portugal durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, su hijo continúa desarrollando su carrera en las categorías juveniles del Al Nassr y en las selecciones menores de Portugal.

El joven es considerado una de las principales promesas de su generación y cada vez genera más expectativa entre los aficionados que siguen de cerca su crecimiento futbolístico.