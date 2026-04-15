Oribe Peralta revela detalles íntimos sobre las fiestas de la Selección Mexicana

El mito urbano de las concentraciones de la Selección Mexicana sumó un nuevo y explosivo capítulo. Durante años, los aficionados del futbol nacional especularon intensamente sobre los excesos que ocurrían a puerta cerrada, pero esta vez, Oribe Peralta decidió romper el silencio. El famoso atacante destapó los secretos más profundos de las polémicas fiestas que organizaron los jugadores del Tricolor, reviviendo con lujo de detalle uno de los escándalos más sonados e incómodos en la historia reciente del deporte nacional. Todo esto con el firme propósito de revelar lo que realmente ocurrió aquella noche que marcó a toda una generación de seleccionados.

Oribe Peralta jugando en el Mundial de Rusia 2018. Mexsport

LA VERDAD DETRÁS DE LA FIESTA PREVIO A RUSIA 2018

El controversial tema detonó durante una reveladora y relajada charla en el podcast del creador de contenido Paulo Chavira, donde el exjugador de clubes de altísima convocatoria como el América y Santos Laguna enfrentó los directos cuestionamientos sobre las famosas "pedas de Selección". Sin tapujos ni evasivas, el histórico goleador conocido como el 'Hermoso' confirmó su asistencia a la controversial reunión que el plantel tricolor organizó justo antes de emprender su viaje al Mundial de Rusia 2018.

Según el relato del medallista olímpico, el pretexto oficial y la fachada principal para armar el magno festejo fue celebrar el cumpleaños del delantero Javier 'Chicharito' Hernández. Sin embargo, la celebración escaló rápidamente de nivel y superó cualquier expectativa. Oribe Peralta confesó sin filtros que, cuando el apretado calendario deportivo lo permitía, los seleccionados no escatimaban en recursos para divertirse. "Cuando había tiempo de hacer una buena peda, eran buenas pedas", declaró el atacante, asegurando que a estos exclusivos eventos asistían las grandes figuras y los máximos referentes del equipo azteca.

El momento de mayor tensión durante la entrevista llegó cuando el conductor lo arrinconó sobre la presencia de mujeres ajenas al círculo íntimo de los jugadores, o las famosas damas de compañía. Aunque en un principio el artillero intentó desmarcarse asegurando que él no presenció la llegada de escorts, su respuesta final dejó la puerta abierta a la libre especulación. Ante la insistencia sobre la llegada de invitadas especiales, soltó una frase que resonó con mucha fuerza en las redes sociales: "Seguramente sí. Después de cierta hora yo me iba". Esta franca declaración insinuó que la dinámica de la noche cambiaba drásticamente durante la madrugada, justo cuando él decidía inteligentemente retirarse del lugar para evitar cualquier tipo de conflicto personal.

EL ESCÁNDALO MEDIÁTICO QUE SACUDIÓ AL FUTBOL MEXICANO

Esta explosiva y reciente confesión revivió de inmediato las escandalosas imágenes que una famosa revista de espectáculos publicó en el lejano año 2018. Aquella exclusiva periodística exhibió de forma cruda a varios pesos pesados de la Selección Mexicana abandonando una lujosa residencia a altas horas de la noche en la capital del país. En esas controversiales fotografías aparecieron rostros inconfundibles como los de Héctor Herrera, Guillermo Ochoa y Jonathan dos Santos, desatando una brutal crisis mediática y de relaciones públicas sin precedentes para los altos directivos de la Federación.

Entrenamiento de la Selección Mexicana rumbo a Rusia 2018. Mexsport

El verdadero y profundo problema estalló porque las cámaras de los paparazzi captaron a múltiples mujeres que definitivamente no eran las esposas ni las parejas oficiales de los futbolistas involucrados. La prensa de la época aseguró sin piedad que se trataba de acompañantes pagadas, lo que generó un terremoto interno que casi fractura por completo al vestidor a escasos días del esperado debut mundialista frente a la escuadra de Alemania. Hoy, las certeras palabras del histórico delantero arrojan una nueva y reveladora luz sobre aquellos oscuros acontecimientos, demostrando que la presión del futbol de élite muchas veces encontró su escape en celebraciones desmedidas que mancharon imborrablemente la imagen del cuadro tricolor ante los ojos de toda su apasionada afición.