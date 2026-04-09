‘Chicharito’ tiene nuevo ‘equipo’ para el Mundial 2026

A más de 60 días para que inicie el Mundial 2026, las sorpresas se siguen dando. Este jueves, Japón presentó su playera con un espectacular video, Gianluigi Donnarumma descartó que hayan pedido “primas” y una de las más recientes, es el fichaje de Javier ‘Chicharito’ Hernández para una televisora.

El nuevo ‘equipo’ de ‘Chicharito’ es Fox Sports para la transmisión que tendrán durante el Mundial 2026.

“Javier Hernández está de vuelta, ¡y está LISTO El legendario delantero mexicano llega a FOX Sports este verano para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, publicó en ‘X’.

Tras dejar Chivas, el delantero mexicano ha utilizado las redes sociales para difundir mensajes de autoayuda, además de mostrar su sentir tras el penal que falló ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

El 11 de diciembre de 2025, Chivas anunció el fin de la segunda etapa de ‘Chicharito’ en el equipo, donde logró el título del Apertura 2006 y el del goleo individual en el Torneo Bicentenario 2010.

“En su regreso a casa, ‘Chicharito’ aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX”, indicó el Guadalajara.

‘Chicharito’ es el máximo anotar de la Selección Mexicana con 52 goles en 109 partidos y disputó tres Mundiales.