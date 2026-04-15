¿André-Pierre Gignac dirá adiós a Tigres? El francés no renovaría su contrato

El futbol regiomontano tiembla ante la gran noticia que sacudió los cimientos de la Liga MX en las últimas horas. El histórico delantero galo, André-Pierre Gignac, perfila su inminente salida definitiva de los Tigres. Según los reportes de la prensa local, la leyenda europea y la directiva felina cerraron las mesas de negociación sin concretar ningún tipo de acuerdo para extender su vínculo laboral.

André-Pierre Gignac se despediría de la afición de Tigres en el Universitario. Mexsport

De esta forma, el máximo anotador y emblema absoluto de la institución universitaria jugaría sus últimos minutos durante la recta final del torneo Clausura 2026 y en las rondas definitorias de la vigente Concachampions, dejando un enorme vacío en el corazón de los aficionados que lo arroparon durante casi una década.

EL ÚLTIMO RUGIDO EN EL VOLCÁN Y EL ADIÓS A MAZATLÁN

Toda la información detonó directamente a través del reconocido periodista regiomontano Willie González, quien durante la emisión de su programa en RG La Deportiva, aseguró categóricamente que ambas partes tomaron la difícil decisión de separar sus caminos y no prolongar el contrato para un torneo más. Por este motivo, las altas esferas del equipo auriazul ya estructuran en secreto un homenaje monumental para poner fin a su estancia en el equipo.

André-Pierre Gignac lamentando una falla con Tigres. Mexsport

La cita imperdible en el calendario apunta con firmeza al sábado 25 de abril, día exacto en que el mítico Estadio Universitario abrirá sus puertas para la vibrante Jornada 17 de la Liga MX. El rival en turno para esta magna despedida será la escuadra de Mazatlán, una franquicia que curiosamente también disputará su último duelo oficial en el máximo circuito azteca, ya que sus dueños confirmaron que el equipo dejará de existir por completo para cederle el ansiado lugar al histórico retorno del Atlante a la Primera División. Este escenario épico servirá como telón de fondo perfecto para decirle adiós al atacante.

NAHUEL GUZMÁN SÍ CONTINUARÁ EN TIGRES

Mientras la tribuna procesa la dolorosa partida de su estrella, la portería felina respira con absoluta tranquilidad. El experimentado arquero argentino Nahuel Guzmán garantizó su permanencia bajo los tres postes de la sultana del norte. El periodista César Luis Merlo confirmó que el polémico guardameta activó exitosamente la cláusula de extensión automática de su contrato tras cumplir con los objetivos planteados. El acuerdo original expiraba a mediados de este año y la condición obligaba al sudamericano a jugar el 60% de los partidos entre mediados del 2025 y la mitad del 2026.

Nahuel Guzmán atrapando el balón Mexsport

El apodado 'Patón' cumplió con las metas sin mayor problema. Durante el actual semestre, saltó al campo en 14 partidos, todos como titular indiscutible, y sumó mil 260 minutos totales de pura intensidad. De esta manera, el jugador que apenas en febrero cumplió 40 años de edad, seguirá defendiendo el escudo con el que conquistó la gloria. Cabe recordar que el sudamericano llegó en el Apertura 2014 y en estos 12 años levantó cinco Ligas MX, cuatro Campeón de Campeones, dos Campeones Cup y una Liga de Campeones de la Concacaf.