Las piezas inamovibles del Vasco Aguire: Johan Vásquez y César Montes

La Selección Mexicana puede mirar hacia atrás y encontrar una constante: la defensa casi siempre ha sido su columna vertebral.

Desde aquellos años en los que Rafa Márquez se adueñaba del fondo con jerarquía y liderazgo —de Corea y Japón 2002 hasta Brasil 2014—, la Selección encontró en su zaga una garantía. Márquez no solo defendía, ordenaba, mandaba y marcaba el pulso de todo el equipo.

Después vino el turno de Héctor Moreno, quien tomó la estafeta con personalidad. Fue titular, constante y confiable para Rusia 2018 y Catar 2022, pero la sombra de Rafa era demasiado larga. Moreno cumplió, pero esa vara histórica quedó intacta.

Hoy, la historia parece escribir un nuevo capítulo. La dupla de César Montes y Johan Vásquez ilusiona. No por comparación directa, sino por lo que proyectan es solidez, madurez y un presente que respalda cualquier expectativa.

Montes y su fuerza en el juego aéreo. Mexsport

Montes vive uno de sus mejores momentos en Europa. Con el Lokomotiv de Moscú, el central ha encontrado no solo regularidad, sino protagonismo. Hace apenas unos días apareció en el momento clave para rescatar a su equipo y ya suma tres partidos consecutivos marcando en la Liga Premier rusa. Un defensor que además de cumplir atrás, pesa adelante, y que hoy por hoy, es de los mexicanos más en forma.

En el Mundial los vamos a necesitar (afición). Ellos son parte importante de nuestro Mundial en casa, créeme que dentro del campo lo sentimos mucho y los vamos a necesitar porque es histórico, es en casa y habrá que disfrutarlo", señaló Montes.

Del otro lado está Vásquez, quien en Italia se ha convertido en algo más que un defensor confiable. En el Genoa, el sonorense no solo porta el gafete de capitán, también domina el ritmo del juego desde el fondo.

Con 2,857 minutos disputados en la temporada 2025/26, prácticamente sin descanso, es el jugador de campo con mayor actividad en la Serie A. Resistencia, lectura y liderazgo, todo en uno.

Somos pocos los mexicanos que hemos venido a Italia, me siento orgulloso y con ganas de djar la vara alta, Estoy en un momento de mi carrera que soy muy feliz", declaró Vásquez.

Johan Vásquez y su instinto goleador. AFP

Con 29 años para Montes y 27 para Vásquez, México no solo tiene presente en la central, también tiene futuro. La Copa del Mundo que viene los encontrará en plenitud, pero lo más interesante es que, si todo sigue su curso, esta dupla podría sostener al Tri al menos un par de ciclos más.

El pasado se respeta y el presente se disfruta. Ambos con la calidad de escribir su propia historia y ser ejemplo para las próximas generaciones.