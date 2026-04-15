Histórico: Real Madrid juega sin seleccionados españoles por primera vez en Champions 

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa busca la remontada en el Allianz Arena para acceder a la ronda de semifinales en la Champions League, pero lo hace rompiendo una tradición. En el partido que disputa este miércoles el conjunto blanco no tiene un solo jugador elegible para la Selección de España en su once titular.

Este hito, confirmado por datos de Opta y Mr. Chip, refleja la globalización extrema del actual plantel merengue. Aunque Brahim Díaz nació en Málaga, su decisión de representar a la selección de Marruecos deja el casillero de "La Roja" vacío en la formación inicial.

En comparación con el partido de ida, donde fueron titulares Dean Huijsen y Álvaro Carreras, Arbeloa ha decidido apostar por un esquema sumamente ofensivo y multinacional para remontar el 1-2 adverso.

La ausencia de futbolistas seleccionables por Luis de la Fuente en una cita de este calibre también lanza un mensaje preocupante de cara al Mundial del próximo mes de junio. Actualmente, la representación blanca en el equipo nacional parece quedar reducida exclusivamente a Huijsen, evidenciando el poco peso que tienen los jugadores locales en el esquema de gala de Arbeloa.

Con una mezcla de talento brasileño, francés, inglés y alemán, el Madrid intentará conquistar uno de los estadios más complicados de Europa. Alineación oficial del Real Madrid vs. Bayern Múnich

Estos son los 11 elegidos por Álvaro Arbeloa para buscar la remontada en el Allianz Arena: