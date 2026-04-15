El América como el ‘Titanic’; Faitelson culpa a Jardine y Baños

El Nashville sorprendió y le encajó una derrota histórica al América, al ser el primer equipo de la MLS en ganarle a los dirigidos por André Jardine en el ahora Estadio Banorte y, de paso, los eliminó de la Copa de Campeones de Concacaf. Para David Faitelson, el equipo mexicano es como el ‘Titanic’ y ante este desastre hay culpables: el técnico brasileño y Santiago Baños.

“Un desastre el América… El ‘equipo de época’ sigue en el tobogán de la desgracia… No tiene con qué competir… El América, un ‘Titanic’… La planeación de este equipo fue nula… ¿Violante? ¿’Shocker’ Vázquez? ¿Cervantes? ¿Salas? ¿Eso es lo que tiene el América para buscar una reacción ante el Nashville? Una vergüenza. La culpa es tanto de Jardine como de Baños. Hicieron del América un equipo inofensivo…”, publicó Faitelson en redes sociales.

El Nashville se impuso 0-1 para sellar su pase a semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, gracias a un solitario gol de Hany Mukhtar al minuto 51.

Para el periodista mexicano, los brasileños Raphael Veiga y Vinícius Moreira tienen ‘cero’ peso en la cancha y son peores que Allan Saint-Maximin.

“Los dos brasileños que trajo Jardine no terminan de acoplarse. Pesan ‘cero’, pero ‘CERO’ en la cancha… Vinicius y Veiga, peores que Maximin…”, apuntó.

Faitelson consideró que hay algunos futbolistas que no tienen los 'tamaños' para jugar en el América Mexsport

Para él, no son los únicos. Mencionó que hay futbolistas que no tienen los “tamaños” para jugar en el América.

“Me extraña de Santiago Baños. Tuvo el acierto de armar un equipo que pudo sostenerse durante un buen tiempo en un nivel extraordinario. Luego, tomó decisiones equivocadas. Aquí, los resultados…”, dijo.

David Faitelson mencionó que el América debe reconstruirse con André Jardine Mexsport

Como una de las conclusiones, el América no existe y debe de reconstruirse con Jardine.

El América tendrá que enfocarse en la Liga MX. El próximo sábado 18 recibirá al Toluca en el Estadio Banorte en duelo de la jornada 15 del Clausura 2026. Los dirigidos por André Jardine son séptimos en la tabla general.