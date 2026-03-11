Selección Mexicana: Oribe Peralta cuestiona llamado de Álvaro Fidalgo y lamenta lesión de Malagón

Oribe Peralta, exfutbolista y exseleccionado nacional que disputó los Mundiales de 2014 y 2018, se pronunció sobre la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió el portero Ángel Malagón, justo cuando faltan tres meses para que la Selección Mexicana dispute la Copa del Mundo.

“Darle mucho ánimo, la verdad es que es lamentable lo que le pasó y esperemos que se recupere lo antes posible. Todos los futbolistas estamos expuestos a eso y es muy doloroso, sobre todo en esta época. Esperamos que tenga todas las herramientas para alargar un poco más su carrera”, declaró Peralta.

¿Fidalgo es necesario en el Tri?

El exdelantero también opinó sobre el llamado de Álvaro Fidalgo al Tri, resaltando su calidad como jugador naturalizado, pero recordando que México cuenta con varios mediocampistas de alto nivel para enfrentar el Mundial bajo el mando de Javier Aguirre.

“Álvaro es un gran jugador y todos los que estén en gran nivel serán convocados. Si un naturalizado marca una diferencia abismal, sería justo que le quite el lugar a uno de acá. Pero en media cancha tenemos a Obed Vargas del Atlético de Madrid, Gil Mora que llegará recuperado, jugadores de Cruz Azul, Edson Álvarez y Marcel Ruiz. Si Álvaro va, sería un gran apoyo; si no, tampoco nos quedamos sin talento”, agregó Peralta.