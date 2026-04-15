¡Les cayó el patrón! Emilio Azcárraga se reunió con el América tras eliminación en Concachampions

El técnico André Jardine lo advirtió: Este miércoles será un día duro en el Club América tras la eliminación de la Concacaf Champions Cup. Y se cumplió, pero con la visita del dueño del equipo, Emilio Azcárraga Jean.

Esta tarde, el propietario arribó a las instalaciones del América en Coapa, para reunirse con directiva, cuerpo técnico y jugadores.

Cabe recordar que, en entrevistas anteriores, Emilio Azcárraga recalcó que la prioridad del semestre era el escenario internacional, la Concacaf, al ser una cuenta pendiente a pesar del histórico tricampeonato conseguido en la Liga MX.

La meta no se cumplió y el "patrón" se hizo presente para ajustar el discurso y los parámetros de exigencia del América.

De esta manera, al América le queda rescatar en el semestre el torneo Clausura 2026, en el que marcha séptimo lugar, con 19 puntos; sin embargo, el torneo ha sido irregular para los dirigidos por André Jardine entre olas de lesiones y la condición de retornar al Estadio Banorte tras sobrellevar la localía provisional en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En la fase regular del Clausura 2026, a las Águilas del América le quedan tres partidos: contra Toluca, visita al León y cierre ante el Atlas.

¿En riesgo continuidad de André Jardine?

Por otro lado, la visita de Emilio Azcárraga al América pretende reforzar su comunión con el cuerpo técnico encabezado por André Jardine. De acuerdo con fuentes cercanas, el brasileño tiene crédito de sobra para seguir al mando del primer equipo.

Tras la eliminación a manos del Nashville (0-1), la noche del martes en el Estadio Banorte, el mismo entrenador brasileño reiteró durante la conferencia post-partido su agradecimiento por el respaldo previo que recibió de los altos mandos. "El día que los dueños consideren, me iré. Ahora he recibido apoyo".