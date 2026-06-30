VIDEO: 'Tala' Rangel voló con atajadón para mantener el 2-0 de México ante Ecuador

Tras las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, Raúl Tala Rangel apareció sobre el final del primer tiempo con una gran atajada para mantener su arco imbatido y gozar del 2-0 de México ante Ecuador en duelo correspondiente a los 16avos de Final en el Mundial 2026.

Fue en el minuto 40 del primer tiempo cuando el arquero que –habitualmente- defiende la playera de Chivas, resguardó su arco y regaló una segunda gran atajada en el Mundial 2026, manteniendo su arco sin caída y evitando un tanto con el que ‘La Tri’ recobrara vida y confianza de cara a los segundos 45 minutos.

Apenas en el marco del área grande, Gonzalo Plata superó la férrea marca de Jesús Gallardo, consiguiendo un resquicio para definir con pierna izquierda en busca del ángulo superior de México para recortar distancias, sin embargo, fue Raúl Tala Rangel quien voló y a dos manos logró despejar el esférico.

Tras la intervención del ‘1’ del combinado nacional, México retomó la dinámica mostrada durante la primera media hora del compromiso, teniendo la oportunidad de un 3-0 que se negó ante un Gilberto Mora sumamente activo en busca de hacer historia y marcar su primer tanto mundialista enfundado con la playera de la Selección Mexicana.

Con ventaja de 2-0, México se marchó a los vestidores para un primer tiempo en donde millones de mexicanos gozaron de una presentación Tricolor pocas veces vista en los últimos procesos mundialistas... ¿Y si sí?

BFG