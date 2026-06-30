México hace historia: nunca había dominado así un partido en el Mundial

La Selección Nacional Mexicana llegó al descanso de un partido de eliminación directa del Mundial con una sensación que nunca había vivido en sus 64 apariciones en la historia del torneo.

Por primera vez en su historia, el Tri se fue al medio tiempo con una ventaja de dos goles en un encuentro de Copa del Mundo.

La noche ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México no sólo significó una victoria parcial. Fue una colección de momentos que rompieron registros y cambiaron la narrativa de una selección acostumbrada a sufrir en estas instancias.

Julián Quiñones abrió el camino con un disparo potente que hizo explotar las tribunas. Después apareció Raúl Jiménez con una definición de calidad para poner el 2-0 antes del descanso.

México no sólo ganaba. Dominaba.

Desde que existen los registros de la Copa del Mundo, las selecciones anfitrionas que han llegado al descanso con una ventaja de dos o más goles han ganado todos sus partidos en esa situación con 15 victorias, cero empates y cero derrotas.

El escenario parecía repetirse. Jugar en casa, sentir el respaldo del estadio y convertir esa energía en una ventaja histórica.

Noche de hitos

Gilberto Mora volvió a escribir su nombre en los libros del Mundial. Con 17 años y 259 días, el mediocampista mexicano se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo, sólo detrás de Pelé.

Y mientras el equipo encontraba respuestas dentro de la cancha, la afición también encontró una nueva forma de expresarse.

Antes del segundo gol comenzó a escucharse en las tribunas una frase que nació en las calles y redes sociales: “¿Y si sí?”

Una pregunta que resume lo que México ha perseguido durante décadas: la posibilidad de cambiar su historia.

Durante años, el Mundial para México estuvo marcado por la misma frontera con el quinto partido. Las eliminaciones dolorosas, los detalles mínimos y la sensación de quedarse cerca.

Esta vez, en casa, la selección construyó una noche diferente. Dos goles, un récord inesperado, un joven haciendo historia y un estadio que encontró un nuevo grito.