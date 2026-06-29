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Así van los cruces de los Octavos de final del Mundial 2026 (29 de junio)

Canadá y Brasil fueron los primeros clasificados a Octavos de final del Mundial 2026. Conoce los cruces

Por: Arturo López

Así van los cruces de los Octavos de final del Mundial 2026 (29 de junio)
Así van los cruces de los Octavos de final del Mundial 2026 (29 de junio)Reuters

Los Octavos de final del Mundial 2026 se empiezan a definir, luego del inicio de la ronda de los Dieciseisavos que comenzaron este domingo 28 de junio.

Canadá y Brasil tienen un pase similar a Octavos de final. Su gol de la victoria cayó en tiempo añadido, Stephen Eustaquiao anotó al 90+2’ y Gabriel Martinelli al 90+5’.

Los aficionados de Brasil disfrutaron de la victoria ante Japón en 16avos de final del Mundial 2026
Los aficionados de Brasil disfrutaron de la victoria ante Japón en 16avos de final del Mundial 2026Reuters

La ronda de Dieciseisavos de final terminará el próximo viernes 3 de julio, con el partido entre Argentina e Islas de Cabo Verde, que se jugará a las 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México.

ASÍ VAN LOS CRUCES DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026:

- Canadá vs ganador del Países Bajos o Marruecos.

- Brasil vs. Ganador del Costa de Marfil vs. Noruega.

Canadá fue la primera selección que se clasificó a los Octavos de final del Mundial 2026
Canadá fue la primera selección que se clasificó a los Octavos de final del Mundial 2026Reuters

¿CUÁNDO INICIAN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Del domingo 5 de julio al martes 7 de julio.

¿CUÁNDO INICIAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

¿CUÁNDO INICIAN LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026?

- Martes 14 de julio y miércoles 15 de julio.

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO POR EL TERCER LUGAR DEL MUNDIAL 2026?

- Sábado 18 de julio.

¿CUÁNDO ES LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Domingo 19 de julio.

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