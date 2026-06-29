Así van los cruces de los Octavos de final del Mundial 2026 (29 de junio)

Los Octavos de final del Mundial 2026 se empiezan a definir, luego del inicio de la ronda de los Dieciseisavos que comenzaron este domingo 28 de junio.

Canadá y Brasil tienen un pase similar a Octavos de final. Su gol de la victoria cayó en tiempo añadido, Stephen Eustaquiao anotó al 90+2’ y Gabriel Martinelli al 90+5’.

Los aficionados de Brasil disfrutaron de la victoria ante Japón en 16avos de final del Mundial 2026 Reuters

La ronda de Dieciseisavos de final terminará el próximo viernes 3 de julio, con el partido entre Argentina e Islas de Cabo Verde, que se jugará a las 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México.

ASÍ VAN LOS CRUCES DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026:

- Canadá vs ganador del Países Bajos o Marruecos.

- Brasil vs. Ganador del Costa de Marfil vs. Noruega.

Canadá fue la primera selección que se clasificó a los Octavos de final del Mundial 2026 Reuters

¿CUÁNDO INICIAN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Del domingo 5 de julio al martes 7 de julio.

¿CUÁNDO INICIAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

¿CUÁNDO INICIAN LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026?

- Martes 14 de julio y miércoles 15 de julio.

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO POR EL TERCER LUGAR DEL MUNDIAL 2026?

- Sábado 18 de julio.

¿CUÁNDO ES LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Domingo 19 de julio.