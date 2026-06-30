¿Quién será el rival de México en Octavos de Final del Mundial 2026? 

La Selección Mexicana hizo un partido formidable ante Ecuador y terminó ganando por 2-0, sellando así su pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, sin embargo, tendrá que esperar para conocer a su siguiente rival.

Aunque pudo haber alguna duda, dentro del campo, el combinado nacional demostró una jerarquía tremenda y con un buen futbol, avanzó de ronda.

Javier Aguirre, el técnido de la Selección Mexicana Eduardo Jiménez

A pesar de que el partido fue pospuesto una hora por tormenta eléctrica, el partido fue muy bueno por parte de ambas selecciones.

Inglaterra o Congo, el siguiente rival del México

Después de 40 años, México logró ganar un partido de fase de eliminación en una Copa del Mundo y conocerá a su siguiente rival mañana.

En Octavos de Final, el Tricolor podría enfrentar a la Selección de Inglaterra o a República Democrática del Congo en la cancha del Estadio Ciudad de México.

El Tricolor ha enfrentado a Inglaterra solamente en una ocasión dentro de la historia de los Mundiales.

Este único partido se disputó durante la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, en la fase de grupos en el Estadio de Wembley en Londres, donde los Tres Leones vencieron a México por 2-0 con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt.

Por su parte, México nunca ha jugado contra la República Democrática del Congo (RD Congo) en un Mundial.

RD Congo (antes Zaire) solo ha participado en un Mundial (1974), donde no se cruzó con México, y esta sería la primera vez que se enfrentarían en el torneo si llegan a coincidir en la edición 2026.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también coreó el "¡No están solos!" Mexsport

¿Dónde ver el Inglaterra vs RD Congo Dieciseisavos de Final Mundial 2026?

Partido: Inglaterra vs RD Congo

Instancia: Dieciseisavos de Final, Mundial 2026

Estadio: Estadio Atlanta

Día: 1 de junio 2026

Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México