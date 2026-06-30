¿Quién será el rival de México en Octavos de Final del Mundial 2026?
Después de una soberbia actuación de México ante Ecuador, el Tricolor avanzó a Octavos de Final, donde tendrá que esperar para conocer a su rival
La Selección Mexicana hizo un partido formidable ante Ecuador y terminó ganando por 2-0, sellando así su pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, sin embargo, tendrá que esperar para conocer a su siguiente rival.
Aunque pudo haber alguna duda, dentro del campo, el combinado nacional demostró una jerarquía tremenda y con un buen futbol, avanzó de ronda.
A pesar de que el partido fue pospuesto una hora por tormenta eléctrica, el partido fue muy bueno por parte de ambas selecciones.
Inglaterra o Congo, el siguiente rival del México
Después de 40 años, México logró ganar un partido de fase de eliminación en una Copa del Mundo y conocerá a su siguiente rival mañana.
En Octavos de Final, el Tricolor podría enfrentar a la Selección de Inglaterra o a República Democrática del Congo en la cancha del Estadio Ciudad de México.
El Tricolor ha enfrentado a Inglaterra solamente en una ocasión dentro de la historia de los Mundiales.
Este único partido se disputó durante la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, en la fase de grupos en el Estadio de Wembley en Londres, donde los Tres Leones vencieron a México por 2-0 con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt.
Por su parte, México nunca ha jugado contra la República Democrática del Congo (RD Congo) en un Mundial.
RD Congo (antes Zaire) solo ha participado en un Mundial (1974), donde no se cruzó con México, y esta sería la primera vez que se enfrentarían en el torneo si llegan a coincidir en la edición 2026.
¿Dónde ver el Inglaterra vs RD Congo Dieciseisavos de Final Mundial 2026?
- Partido: Inglaterra vs RD Congo
- Instancia: Dieciseisavos de Final, Mundial 2026
- Estadio: Estadio Atlanta
- Día: 1 de junio 2026
- Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: VIX